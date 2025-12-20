FEU de Cuba: 103 años como protagonista de su tiempo

Santiago de Cuba, 20 dic (ACN) Con el tradicional pase de lista simbólico de los mártires de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), se inició en el cementerio patrimonial Santa Ifigenia, de esta ciudad, la conmemoración por los 103 años de la organización joven más longeva de Cuba.

Desde ese altar sagrado de la patria, ante los monumentos funerarios de José Martí, Carlos Manuel de Céspedes, Mariana Grajales y el monolito donde descansan las cenizas del Comandante en Jefe Fidel Castro, los universitarios patentizaron su compromiso con ser continuidad del proceso revolucionario cubano.

José Alejandro Alonso Cáceres, secretario nacional de relaciones internacionales de la FEU y presidente de la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes, afirmó el juramento de fidelidad a Fidel de esta generación de la FEU en el año de su centenario.

Hoy nos comprometemos por él a seguir haciendo Revolución, defender la soberanía conquistada, trabajar por un socialismo más justo, humano y participativo; y si algunas vez llegáramos a dudar que sea guía su voz serena y firme, inspire su mirada infinita y nos recuerde que un mundo mejor es posible, manifestó.

Litza González, presidenta nacional de la FEU, destacó el papel de la organización, desde su fundación hasta la actualidad, en la historia Patria, siendo vanguardia, conciencia crítica y motor transformador.

Resaltó la labor de los universitarios en los diferentes sectores de la sociedad y en la comunidad, así como la valentía tras el paso del huracán Melissa por las provincias orientales en las acciones de recuperación y acompañando a los afectados.

Ratificó la solidaridad con el pueblo palestino, víctima de un genocidio brutal, y con la República Bolivariana de Venezuela, agredida de manera permanente por el imperialismo

Expresó el saludo y reconocimiento a los profesores, alumnos ayudantes e integrantes de la tarea Educando con Amor, quienes festejarán el Día del Educador el próximo 22 de diciembre, por su entrega a la formación de profesionales competentes y ciudadanos comprometidos, críticos y sensibles.

Honrar el centenario del líder histórico de la Revolución, dijo, no solo será con actos y consignas, sino con obra, lealtad a sus ideas y participación activa en la construcción de un socialismo próspero y sostenible.

González subrayó que la FEU en sus 103 años sigue siendo rebeldía organizada, pensamiento revolucionario y juventud comprometida.

La cita fue propicia para agasajar a las Universidades de Ciego de Ávila, y de Ciencias Médicas de Holguín y Camagüey, por resultar destacadas en el cumplimiento de la misión Soberanía, encomendada a las Guerrillas 13 de marzo, para la realización de tareas de alto impacto social, económico y productivo.

De manera especial, el secretariado nacional de la FEU reconoció a la organización en Santiago de Cuba, por el esfuerzo, compromiso y resultados en los procesos orgánicos y tareas asumidas por la comunidad universitaria de las casas de altos estudios indómitas.

Asistieron a la necropolis santiaguera Beatriz Johnson y Manuel Falcón, presidente y vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial, respectivamente, así como representantes de las organizaciones de masas y universitarios.