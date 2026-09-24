Felicitó Raúl Castro a Escuelas Camilo Cienfuegos por su aniversario 60

La Habana, 24 sep (ACN) El líder al frente de la Revolución cubana, General de Ejército Raúl Castro Ruz, envió este miércoles una carta de felicitación a las Escuelas Militares Camilo Cienfuegos (EMCC) en ocasión de su aniversario 60, leída durante el acto político y ceremonia militar en la sede estudiantil de Capdevila, en esta capital.

Que este aniversario sea motivo de renovado compromiso y un estímulo para que estas escuelas sigan siendo orgullo y fortaleza de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), expresó Raúl Castro en la misiva, dada a conocer por el general de Cuerpo de Ejército Roberto Legrá Sotolongo, viceministro primero de las FAR y jefe del Estado Mayor General.

Según precisó Producciones Verde Olivo en su perfil en Facebook, presidió la ceremonia el general de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, ministro de las FAR, acompañado por dirigentes del Partido, el Gobierno y la Unión de Jóvenes Comunistas, así como jefes de las FAR y del Ministerio del Interior.

Asistieron también fundadores, antiguos directores, oficiales y docentes de las EMCC, junto a invitados especiales, quienes resaltaron la trayectoria de estas instituciones en la formación de futuros oficiales y cuadros del Partido y del Gobierno.

Durante seis décadas, esas escuelas han consolidado su papel en el sistema educacional cubano como canteras de disciplina, valores y compromiso patriótico, reconocidos por su aporte a la preparación de jóvenes con vocación militar.

Por su importancia, la Agencia Cubana de Noticias transmite a continuación íntegramente la carta del General de Ejército.

La Habana, 23 de septiembre de 2026

"Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz"

A los integrantes de las escuelas militares "Camilo Cienfuegos":

Hoy, 23 de septiembre, se conmemora el 60 aniversario de la fundación de las Escuelas Militares "Camilo Cienfuegos", nacidas con la visión de forjar una cantera de jóvenes preparados para las escuelas superiores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, objetivo que se ha venido cumpliendo con calidad.

A lo largo de seis décadas, "los Camilitos", como cariñosamente los conoce nuestro pueblo, han sido la fragua donde se han forjado numerosos cuadros y oficiales de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas Revolucionarias. Miles de jóvenes han egresado de sus aulas, portando con honor el nombre del Comandante Camilo Cienfuegos y llevando consigo elevados valores políticos, morales y de disciplina.

A ustedes, muchachos que hoy estudian en sus aulas, sepan que son la continuidad de ese legado. En sus manos está mantener viva la memoria de Camilo, estudiar con pasión, formarse con disciplina y honrar cada día el uniforme que visten.

Que este aniversario sea motivo de renovado compromiso y un estímulo para que estas escuelas sigan siendo orgullo y fortaleza de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Un fuerte abrazo,

Raúl Castro Ruz

General de Ejército