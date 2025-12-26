Felicita Minfar a General Álvaro López Miera en su cumpleaños

La Habana, 26 dic (ACN) Las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) felicitaron hoy desde sus perfil en Facebook al General de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, ministro de las FAR, en ocasión de su cumpleaños, con un reconocimiento a su trayectoria vinculada a la defensa de la soberanía nacional y al fortalecimiento institucional.

López Miera, Héroe de la República de Cuba, se incorporó a las luchas revolucionarias en la Sierra Maestra y posteriormente en el II Frente Oriental Frank País, donde combinó el combate con la enseñanza.

A lo largo de su carrera ascendió desde jefe de brigada hasta ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y ha estado al frente en momentos críticos como la pandemia de la COVID-19, el incendio en la Base de Supertanqueros de Matanzas y fenómenos meteorológicos de gran impacto.

Cumplió misiones internacionalistas en Etiopía y Angola, demostrando el compromiso de Cuba con la solidaridad y la cooperación internacionalista.

Como fundador del Partido Comunista de Cuba, miembro del Buró Político y diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular, ha desempeñado un papel relevante en la formación de nuevas generaciones y en la conducción de procesos estratégicos.

Entre sus condecoraciones figuran las órdenes Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos y Antonio Maceo, otorgadas en reconocimiento a una vida de servicio y entrega a la nación.

El homenaje realizado por las FAR subraya la vigencia de su ejemplo y el compromiso de continuar defendiendo la Patria bajo los principios que han guiado su trayectoria.