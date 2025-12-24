Extienden programas educativos en comunidades rurales de Cacocum

Holguín, 25 dic (ACN) Con énfasis en la atención a la infancia y el trabajo político-ideológico y preventivo, la Dirección de Educación en el municipio de Cacocum, en Holguín, fortalece su labor en asentamientos rurales como parte del compromiso con el mantenimiento de los logros de la Revolución.

Para potenciar la formación de valores, brindar apoyo e incentivar el desarrollo integral de los estudiantes residentes en zonas aisladas, la demarcación implementa un sistema de trabajo que dispone de espacios diseñados en todas las instituciones del sector orientados al acercamiento y seguimiento de la situación personal y familiar de los estudiantes, informó a la ACN Darelis Aldana Meneses, subdirectora del organismo.

En cada comunidad rural y consejo popular funcionan grupos comunitarios que incluyen a un representante de Educación, encargado de dar seguimiento a este indicador y participar activamente en la atención a las políticas sociales, espacios que resultan óptimos para trazar acciones que beneficien el crecimiento de niños y adolescentes.

Respecto a la cobertura docente, el municipio alcanza un 94 por ciento de completamiento, y para ello se creó un aula anexa a la Escuela Pedagógica con el fin de facilitar la preparación de los estudiantes locales, acercarlos a sus hogares y vincularlos a la práctica en centros cacocumenses, señaló.

Mediante esta estrategia, que se implementa de manera experimental en tres territorios de Holguín, se forman 18 futuros maestros que establecen lazos más cercanos con el barrio y, en un período de tres cursos, desarrollarán su desempeño profesional como educadores primarios y de círculos infantiles en el propio municipio, lo que permitirá mejorar la cobertura docente a largo plazo.

Durante el año en curso el sector priorizó el mantenimiento y la reparación de las escuelas, de las cuales solo tres presentan mal estado constructivo y ya están incluidas en las proyecciones dirigidas a ejecutar labores de mejora.

Entre los resultados más importantes de la esfera sobresalen los índices de promoción, sin escolares reprobados, y la elevación de la formación de los alumnos en el trabajo político-ideológico y en las acciones preventivas, aspectos que en su conjunto contribuyeron a que el territorio obtuviera el mérito de ser sede del acto provincial por el 67 aniversario del triunfo de la Revolución, agregó.

Fundado originalmente como pueblo 1752 bajo la advocación de San Pedro de Cacocum y establecido oficialmente como municipio en 1976, este territorio mereció ese honor por su destacada labor en la salvaguarda de la vida humana y la recuperación integral del territorio tras el paso del huracán Melissa.

Una de las principales políticas sociales promovidas por el proceso revolucionario tras el Primero de Enero de 1959 fue la educación gratuita y general para el pueblo cubano, logro vigente que se percibe en Holguín en los más de mil 200 centros de enseñanza existentes —la red escolar más grande del país— ubicados en toda la extensión de la geografía nororiental.