Explica ministro de Energía y Minas causas de caída del SEN

La Habana, 14 jul (ACN) Vicente de la O Levy, ministro de Energía y Minas, declaró hoy al portal Cubadebate que las recientes caídas del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) no obedecen a errores operacionales, sino a oscilaciones en la red y a limitaciones técnicas derivadas del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, agravado por el cerco energético.

El titular precisó que el incidente ocurrido hoy a las 11:05 horas se originó por la salida de una unidad, lo que desencadenó la desconexión de varias más hasta provocar la caída general del sistema.

De la O Levy subrayó que la situación responde a la falta de combustible y piezas de repuesto para las termoeléctricas y las plantas de Energas, consecuencia de las restricciones impuestas por la reciente orden ejecutiva de Estados Unidos.

Al actualizar sobre la recuperación, informó que ya se encuentran en línea unidades de Energas Boca de Jaruco y se inició el calentamiento de la termoeléctrica de Santa Cruz del Norte, mientras se restablece gradualmente el servicio en la capital.

El ministro explicó que se trabaja en la incorporación de Energas Varadero y en la puesta en marcha de las centrales de Cienfuegos, Nuevitas y Felton, como parte del proceso de restablecimiento progresivo.

Sobre la unidad Guiteras, indicó que se evalúa un salidero en la caldera, cuya magnitud se determinará una vez enfriada, para definir el tiempo de reparación.

De la O Levy recordó que se ejecuta un programa nacional para mejorar la eficiencia del sistema, con parques solares en provincias como Pinar del Río, Ciego de Ávila, Guantánamo y Villa Clara, lo que ha permitido reducir las horas de apagón.

En La Habana, añadió, se realizaron trabajos conjuntos con Recursos Hidráulicos para priorizar el suministro eléctrico a los principales bombeos de agua, aunque reconoció que los resultados aún no son los esperados.

El ministro informó que brigadas de otras provincias se incorporarán a la capital para atender las averías, tras comprobarse que cerca de la mitad de los transformadores analizados estaban sobrecargados, lo que obliga a ampliar capacidades y sustituir equipos.

Concluyó que el país avanza hacia la transición energética con recursos propios, mediante la generación renovable y el aprovechamiento del crudo nacional, el sol, el viento y el gas, en busca de soberanía energética.