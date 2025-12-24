Evalúa Díaz-Canel potencial de productos y servicios en la capital

La Habana, 24 dic (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CC-PCC) y Presidente de la República, supervisó hoy algunas estrategias productivas y de servicios de la capital, durante su recorrido por el territorio.

El mandatario llegó hasta la subestación eléctrica del Cotorro donde profundizó sobre la instalación de un sistema de acumulación de energía que cuenta con 16 contenedores de batería y ocho inversores que permitirán regular las frecuencias con el aporte de 50 megawatt.

De acuerdo con lo presentado al jefe de Estado, en el país se están montando cuatro mecanismos de este tipo, dos en La Habana y el otro par en la región oriental, que contribuirán a la generación del sistema eléctrico nacional.

En su tránsito por Guanabacoa, el Primer Secretario del CC-PCC intercambió con el colectivo del organopónico “Los CDR" de la jefatura territorial del Ejército Juvenil del Trabajo de La Habana , que se encuentra en un proceso de recuperación, donde ya se reflejan los resultados con el restablecimiento de cuatro hectáreas de un total de 10.

Según el primer teniente Dayron Almaguer Reinaldo, jefe del centro, una de las principales acciones de recuperación fue el montaje de diferentes estructuras para el regadío, deficiencia que junto a la falta de materiales impedía la explotación efectiva de la tierra.

Tras su paso por Playa, el presidente llegó hasta el combinado deportivo Pablo de la Torriente Brau, que forma del plan de recuperación de instalaciones afines a la práctica del ejercicio físico.

Ariel Darias Álvarez, director provincial de Deportes, expresó que se ha trazado un plan para revitalizar al menos dos centros por municipio, proceso para el cual se ha contado con el recibimiento de diferentes recursos.

El recorrido también estuvo marcado por la visita al espacio recreativo y gastronómico “El jardín de la Tropical”, ubicado en Plaza de la Revolución, y renovado para el aniversario 500 de la ciudad.

Marislai Dávilas, directora de esa instalación, puntualizó que se cuenta con cuatro áreas con ofertas estatales, disponibles para el disfrute de todo tipo de público, pero también accesibles para la realización de eventos empresariales.

Este recorrido desarrollado por Díaz-Canel también forma parte del seguimiento de las indicaciones marcadas por la dirección del país para el mejoramiento de la ciudad.

Participaron, además, Liván Izquierdo Alonso, miembro del Comite Central y primer secretario del Partido en La Habana, y Yanet Hernández Pérez, gobernadora de la capital, entre otros.