Establecen conexión aérea para integración turística de Cuba

Holguín, 7 ene (ACN) Una nueva conexión entre los aeropuertos José Martí, de La Habana; Frank País, de Holguín; y Jardines del Rey, en Cayo Coco, fue establecida para enlazar varios de los polos turísticos más relevantes de Cuba, con el fin de dinamizar la oferta a clientes nacionales y extranjeros.

La ruta opera con dos frecuencias los domingos, con un primer vuelo que parte en la mañana desde la capital cubana hacia el aeródromo del territorio nororiental, y luego continuar su recorrido hasta los balnearios de la cayería norte; mientras en horas de la tarde la aeronave realiza el trayecto inverso, informó a la ACN Reinaldo Pavón Pérez, jefe de la Unidad de Operaciones Tierra de la terminal holguinera.

Actualmente, estos boletos son comercializados por la agencia de viajes Havanatur con un enfoque principal en excursiones turísticas; no obstante, los pasajeros nacionales también pueden acceder al servicio mediante la compra de boletos en los burós de reservaciones del turoperador.

La iniciativa resulta esencial para diversificar la oferta al visitante, ampliar las alternativas de transporte interno, reducir los tiempos de traslado y facilitar el diseño de paquetes turísticos combinados.

Además de esta nueva conexión, la terminal holguinera mantiene dos frecuencias semanales de vuelos nacionales regulares, mientras el segmento internacional transita por una temporada alta con incremento en el número de vuelos en comparación con el año anterior, señaló.

Pavón Pérez precisó que el Aeropuerto Internacional Frank País gestiona entre 50 y 55 operaciones semanales, en las cuales los principales mercados que sustentan este flujo hacia los destinos de sol y playa de la región nororiental son Canadá, Polonia, Rusia y Estados Unidos.

Para dar respuesta a la demanda, se ejecutaron labores de mantenimiento y renovación en diversas áreas con el objetivo de garantizar la seguridad operacional y elevar los niveles de satisfacción del cliente.

El mayor reto del colectivo de trabajadores radica en mantener un servicio de alta calidad que responda a las exigencias de los pasajeros, mientras se preparan ante el posible arribo de nuevos vuelos.

Ubicado a 10 kilómetros de la ciudad de Holguín, el Aeropuerto Internacional Frank País García, destaca por sus altos índices de seguridad y eficiencia, con estándares equiparables a terminales de naciones con elevado desarrollo aeronáutico.