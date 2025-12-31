Envían autoridades felicitaciones al pueblo cubano

La Habana, 31 dic (ACN) Autoridades de Cuba envían hoy cálidas felicitaciones al pueblo y resaltan su esfuerzo y abnegación para seguir adelante.

Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, en X recordó que un nuevo año es sinónimo de triunfo.

"Porque un pueblo noble, que resiste y crea, lo merece. ¡Venceremos!", agregó en su mensaje, donde recordó que el 2026 será el Año del Centenario de Fidel.

Por su parte, Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, en la misma red social envió cálidas felicitaciones al pueblo de Cuba.

En su mensaje, el canciller reconoció el esfuerzo diario de los cubanos, su sacrificio, abnegación, firmeza, unidad y patriotismo frente a las adversidades que impone la política hostil de Estados Unidos.