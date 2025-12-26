Envía Díaz-Canel afectos al ministro de las FAR en su cumpleaños

La Habana, 26 dic (ACN) Un abrazo con la mayor admiración y el más profundo afecto para el Héroe de Cuba, General de Cuerpo de Ejército, Álvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), expresó hoy Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República.

Con motivo al cumpleaños del titular de la FAR, el mandatario resaltó en su cuenta de X, el valor y talento militar del ministro, cualidades que le valieron para inscribir su nombre en las legendarias batallas internacionalistas.

Felicidades, querido Ministro. https://t.co/UcZaWUuEPG — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) December 26, 2025

Desde niño vivió dentro de un ambiente revolucionario debido a que en su casa se escondían y se curaban combatientes de la lucha clandestina y de la Sierra Maestra.

En noviembre de 1958 Raúl Castro, lo autorizó a alzarse sin llevar ningún arma y fue incorporado al Departamento de Educación que dirigía Asela de los Santos Tamayo.

Integró las primeras fuerzas que a fines del año 1975 acudieron a la ayuda del gobierno y pueblo angolanos, asimismo en 1977 viajó a la República de Etiopía para enfrentar el agresor Somalí y más tarde en el año 1987 retornó a la República Popular de Angola.

Diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, ostenta el Título Honorífico de Héroe de la República de Cuba y fue miembro del Consejo de Estado de la República.