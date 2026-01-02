La Habana, 2 ene (ACN) A enfrentar el 2026 de una manera diferente convocó el miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, a los integrantes del Consejo de Ministros en su última reunión del 2025, encabezada por el Primer Secretario y Presidente, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Vamos a enfrentar desafíos parecidos a los del 2025, alertó, pero tenemos una base normativa de muchas cuestiones que se han ido aprobando, destrabando, facilitando; se han flexibilizado varios procesos, precisamente para aprovechar y buscarle solución a nuestros propios problemas, para integrar todos los actores económicos del país.

“Cuando estamos diciendo que el 2026 hay que hacer más, que hay que buscar una manera diferente de enfrentarlo, es porque tenemos materia para hacerlo”, destacó ante el máximo órgano ejecutivo del Estado.

Se han tomado decisiones necesarias, afirmó Marrero Cruz, para poder trabajar de una forma diferente y lograr transformaciones importantes que impacten en los resultados económicos del país.

El premier cubano habló de “cómo implementamos todo lo que ha sido aprobado en función de hacer más, cómo identificamos las trabas que hay que eliminar, cómo flexibilizamos y buscamos que todos los que de una manera u otra producen en el país tengan la capacidad y el apoyo para poder lograr incrementos importantes en la producción”.

Tenemos que trabajar duro, dijo, en ir identificando qué más podemos hacer para incrementar ingresos al país, sobre todo en divisas, y para ver toda la reserva de gastos que se pueden reducir.

Marrero Cruz se refirió particularmente a “una tarea que viene en curso, pero no a la velocidad que necesitamos, que es la revisión de todas las estructuras y plantillas, desde la de los territorios hasta cada uno de los organismos de la Administración Central del Estado”.

Habló del impacto que tiene en el país la situación de la dinámica demográfica, “pero todavía seguimos pensando en cosas que no están en correspondencia con los tiempos que estamos viviendo y con las realidades que estamos enfrentando”.

Sobre la inversión extranjera apuntó que “se aprobó un grupo de políticas que facilita, estimula, incentiva, pero este asunto tenemos que lograr también que todo el mundo lo vea como un potencial para cada una de las organizaciones”.

Puso énfasis en los territorios y alertó que seis provincias no se proyectan exportar, aun con las potencialidades locales que existen. Seguimos viendo la inversión extranjera y la exportación como algo de otros. Eso hay que transformarlo de manera inmediata, indicó.

Marrero Cruz subrayó además la importancia de fortalecer el trabajo de los municipios, y para ayudar en ese sentido se ha tomado la decisión, como sistema de trabajo para el año que viene, de que todas las provincias estén distribuidas bajo la atención de un viceprimer ministro, y eso conlleva la atención, por supuesto, de los municipios. Se han definido cuales tendrán una atención diferenciada, apuntó.

Vamos a meternos en los territorios, anunció, tenemos que fortalecer los cuadros, las estructuras, “y cuando digo fortalecer no es que las tenemos que completar; no, hay que reestructurarlas para que se parezcan a los municipios, para que esas estrategias que acabaron de certificarse y aprobarse sean de verdad atendidas y se aprovechen las potencialidades de cada territorio en función del desarrollo, de buscar satisfacción a la población de cada uno de esos municipios”.

Sobre la interrelación del sector estatal y no estatal, consideró que lo más importante es sumar, participar, compartir lo que cada cual tiene. “Existen una cantidad de cosas nuevas que deben aportar más en el año 2026, desde ahora hay que trabajarlas y avanzar en su implementación, con mucho control para lograr resultados superiores”.

Sobre la discusión en marcha del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, informó que el proceso está en su etapa final. Han sido casi 31 000 reuniones, con unas 260 000 intervenciones y alrededor de 58 300 propuestas, “muy interesantes, que hay que trabajar una a una, y ver qué incorporamos al Programa”.

Resumió que la mayoría están dirigidas al programa de estabilización macroeconómica, a las políticas sociales, al incremento de ingresos, a la producción nacional, a los subsidios, a la inflación, al sector de la Salud y de la Educación. “A todo esto le vamos a sacar trigo, las orientaciones e indicaciones están dadas, pero cada cual tiene que ocuparse de qué es lo que están proponiendo sobre su sector”, consideró.

Vamos a enfrentar ahora un trabajo arduo para procesar todo, porque esto no se puede quedar como un proceso más. “Debemos hacerlo con la mayor brevedad para poder sacarle fruto en la implementación del Programa en busca de las soluciones a los problemas”.

Entonces, agregó, “esto impone que nosotros, todos, hagamos un sistema de trabajo actualizado para enfrentar el año que viene. No basta tanto esfuerzo, no basta tanta consagración, tantas largas horas, si todo ello no está premiado con resultados”, resumió.

ASEGURAMIENTO ENERGÉTICO A OBJETIVOS VITALES

En esta sesión de trabajo, los miembros del Consejo de Ministros aprobaron un conjunto de propuestas del Ministerio de Energía y Minas relativas al aseguramiento energético a objetivos vitales de la economía nacional, en medio de la tensa situación que vive el país.

Mientras se sigue avanzando en el programa de recuperación del Sistema Electroenergético Nacional — con el restablecimiento de capacidades en las termoeléctricas y en la generación distribuida, así como con la construcción de parques solares fotovoltaicos en toda la nación—, se decidió proteger de manera inmediata objetivos económicos con aportes reales, entre ellos de la agricultura y de la exportación.

Marrero Cruz acotó que estas propuestas están encaminadas a “ir dándole vida a la actividad económica, que ha estado mayoritariamente paralizada por todas las afectaciones electroenergéticas”.

PLANES DE CONTINUIDAD DE ESTUDIOS

El Consejo de Ministros aprobó igualmente los planes de continuidad de estudio de los graduados de noveno grado hacia la Educación Técnica Profesional y el preuniversitario; el de ingreso a la Educación Superior para los graduados de preuniversitario y otras fuentes priorizadas; y el de continuidad de estudios para los graduados de preuniversitario que no acceden a la Educación Superior.

Según informó el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendiz Campos, se garantizará la continuidad de estudios a todos los egresados de noveno grado, y más de una opción para continuar estudios en la enseñanza superior a todos los graduados de la enseñanza preuniversitaria.

El Presidente Díaz-Canel indicó evaluar un conjunto de motivaciones e incentivos que se podrían dar desde la Educación Superior para que los jóvenes acudan a ella, eso garantizaría que más estudiantes de preuniversitario aspiren a la Universidad.

Además, dijo, hay muchachos que prefieren graduarse de técnico medio o de técnico superior, y tenemos que incentivar que una parte importante de ellos, en cursos por encuentros, puedan graduarse igualmente de carreras universitarias.

El mandatario solicitó también estudiar cómo motivar y dar facilidades a jóvenes que por determinadas situaciones económicas no han ingresado a la Educación Superior, y que lo hagan por la vía del curso diurno o en el curso por encuentro, con algunas flexibilizaciones, y que tengan posibilidades de graduarse en carreras universitarias.

UNA LEY QUE ES RESPONSABILIDAD DE TODOS

Además en la reunión se presentó un informe de la Comisión Nacional de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, en el que se reconoce que son insuficientes las producciones agropecuarias, lo que limita la disponibilidad y el acceso a alimentos seguros y nutritivos, así como el vínculo de los programas productivos con los centros científicos.

Según el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca “se mantienen incumplimientos en las producciones de huevo, carne de cerdo, leche y carne vacuna, y falta conducción y concreción en los programas de ganado menor, alimento animal y oleaginosas”.

No se logra, agregó, un seguimiento y un control efectivo por el Comité de Contratación en cada territorio a la aplicación correcta de los precios aprobados, así como a la cadena de impagos de todos los actores que intervienen en los procesos. Es escaso el control de las estrategias para reducir las pérdidas y desperdicios, agregó.

En su evaluación Tapia Fonseca se refirió a la labor, aún limitada, de varios ministerios, institutos, de los consejos provinciales y de la administración municipal, responsabilizados con esta importante Ley que aún no logra los resultados esperados. De ahí que presentara una veintena de acciones que se priorizarán en el próximo año, desde todos los sectores del país.

RENDICIONES DE CUENTA

El Consejo de Ministros aprobó la rendición de cuentas de la viceprimera ministra Inés María Chapman Waugh, de quien se reconoció la labor realizada, asi como el dictamen presentado donde se hicieron varias recomendaciones de cara al trabajo futuro.

Este ejercicio también lo realizó el gobernador de Pinar del Río, Eumelín González Sánchez, de quien que se valoró el favorable clima de trabajo en la provincia, aún con discretos avances en un territorio con muchas potencialidades por explotar, sobre todo en la producción.

Tomado de Presidencia