Encabezó Díaz-Canel acto por aniversario 65 del Sistema Penitenciario

La Habana, 16 sep (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, encabezó este martes el acto político-cultural por el aniversario 65 del Sistema Penitenciario cubano, celebrado en esta capital.

Según precisaron fuentes de Presidencia, en la ceremonia, el líder al frente de la Revolución Cubana, General de Ejército Raúl Castro Ruz, envió una carta de felicitación a combatientes y trabajadores civiles del sistema, en la cual reconoció la labor realizada “con sacrificio, entrega y dedicación, para transformar el horror que se vivía en las cárceles cubanas antes del triunfo de la Revolución y desarrollar numerosos programas que cambiaron radicalmente esa terrible realidad”, según el mensaje leído por el ministro del Interior, General de Cuerpo de Ejército Lázaro Alberto Álvarez Casas.

Raúl recordó que bajo la guía del líder histórico de la Revolución, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, desde 1961 se inició un camino sostenido en la premisa de que las personas recluidas pudieran estudiar, capacitarse, trabajar y reinsertarse en la sociedad.

En su misiva, el General de Ejército destacó que miles de mujeres y hombres tuvieron la oportunidad de continuar estudios y graduarse incluso de la universidad, lo que repercutió en el bienestar de sus familias.

El Presidente Díaz-Canel impuso la “Medalla por la Seguridad y el Orden Interior”, de Segunda Clase, a cinco integrantes del sistema penitenciario por su desempeño en las misiones asignadas.

El ministro del Interior entregó un reconocimiento a la Dirección de Establecimientos Penitenciarios por su aniversario 65, recibido por el General de Brigada Abelardo Jiménez González, jefe de ese órgano, y otorgó la condición “Fieles a su Legado” a cuatro pensionados.

En las palabras centrales, Jiménez González evocó la memoria de Fidel en el año de su centenario, principal inspirador de las ideas que forjaron el sistema penitenciario, y resaltó que “convertir las prisiones en escuelas significa creer en el ser humano”.

El jefe de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios subrayó que los programas educativos continúan siendo prioridad del Estado y el Gobierno, con alcance en todos los establecimientos, y que han permitido a reclusos acceder a la educación superior, dominar oficios y desarrollar habilidades culturales y deportivas.

De manera especial, mencionó la vigencia del programa “Educa a tu Hijo”, creado por Vilma Espín Guillois, para mantener la comunicación entre padres e hijos en los primeros años de vida.

Al concluir, Jiménez González ratificó la voluntad de combatientes y trabajadores civiles de defender la nación y afirmó que “las prisiones son escuelas donde se enseña y se aprende”, incluso en medio de las dificultades económicas actuales.