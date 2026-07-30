En Santiago de Cuba recuerdan sepelio de Frank País y Raúl Pujol

Santiago de Cuba, 30 jul (ACN) En peregrinación desde el céntrico Parque de Céspedes hasta el cementerio patrimonial Santa Ifigenia, miles de santiagueros rindieron tributo hoy a Frank País García y Raúl Pujols Arencibia, al conmemorarse el aniversario 69 de su sepelio, considerado una de las más trascendentales manifestaciones de rebeldía popular contra la tiranía de Fulgencio Batista.

La caminata recorrió las mismas calles por donde, el 30 de julio de 1957, el pueblo acompañó los restos de ambos combatientes de la lucha clandestina, en una histórica demostración de unidad, dolor y firmeza revolucionaria.

Durante el recorrido, los asistentes portaron banderas cubanas y del Movimiento 26 de Julio, mientras desde los balcones los vecinos lanzaban pétalos de rosas rojas y blancas en homenaje a quienes entregaron su vida por la libertad de la patria.

En declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias, Alejandro Batista, estudiante universitario, refirió que participar en la peregrinación constituye un compromiso con la historia y una oportunidad para reafirmar el apoyo de los jóvenes a la Revolución.

Recordar a nuestros mártires, caminando las mismas calles que recorrió su pueblo hace 69 años, nos recuerda que las nuevas generaciones tenemos la responsabilidad de defender la nación desde el estudio, el trabajo y el compromiso con la sociedad, afirmó.

Ya en el cementerio patrimonial Santa Ifigenia fueron depositadas ofrendas florales a título del General de Ejército Raúl Castro Ruz y del Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ante el panteón que resguarda los restos de Frank País.

Presidieron la peregrinación Beatriz Johnson Urrutia, primera secretaria del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba, y Manuel Falcón Hernández, gobernador de Santiago de Cuba, acompañados por dirigentes del Gobierno, jefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior, integrantes de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, representantes de organizaciones políticas y de masas, estudiantes y una amplia representación del pueblo.

Cada 30 de julio, Santiago de Cuba revive una de las páginas más conmovedoras de su historia al rendir homenaje a Frank País y Raúl Pujols, cuyo sepelio se convirtió en símbolo de la resistencia popular y de la decisión del pueblo de continuar la lucha por la independencia definitiva de la nación.