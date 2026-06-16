En CTE Guiteras auguran acceder esta noche a zona con falla

Matanzas, 16 jun (ACN) En la Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras, planta estratégica para el país, auguran acceder esta noche a la zona de caldera donde se presentó una avería que provocó la salida de la unidad del sistema electroenergético nacional (SEN) el lunes reciente.

La CTE expuso en su página oficial en la red social Facebook: #Guiteras aún en proceso de enfriamiento natural, ya en la noche se debe acceder a la zona de la avería para identificar la falla y comenzar con los trabajos de reparación.

El enfriamiento natural de la caldera constituye un proceso lento que puede demorar aproximadamente 36 horas, mientras tanto, se alistan recursos necesarios para la intervención, y una vez que el área alcanza una temperatura segura se procede a la entrada del personal de mantenimiento.

Fundada en 1988, la Antonio Guiteras constituye una de las industrias donde más palpable resulta el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos a Cuba, en tanto la firma francesa que diseñó, construyó y montó la planta fue adquirida por una transnacional norteamericana hace más de una década.

Aunque suma 14 paradas en lo que va de año, el colectivo de la CTE considerada punta de lanza en la generación térmica del país demuestra alta dedicación y sentido de pertenencia, y no renuncia a lograr que el bloque estabilice la permanencia en línea durante los meses de verano.