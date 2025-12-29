En arranque, CTE Guiteras soluciona defecto en turbina 

Matanzas, 29 dic (ACN) Inmersa en el proceso de arranque, paso previo a la sincronización con el sistema electroenergético nacional (SEN), la Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras, bloque de generación de importancia cardinal en Cuba, intenta solucionar defectos en turbina que ya provocaron la salida de la planta en dos ocasiones hoy.

De acuerdo a información brindada a la Agencia Cubana de Noticias por Rubén Campos Olmo, director general de la industria más eficiente en la Isla, expertos de la propia instalación revisan las posibles causas de la vibración en el área de la turbina, que ocasionó los “disparos” y la interrupción en el normal funcionamiento de la CTE.

Pensamos que si todo marcha de acuerdo a lo planificado podremos intentar una nueva sincronización y posterior elevación de cargas después de las 13:00 horas de esta tarde, estimó el directivo con más de 20 años vinculado a la conducción de este tipo de unidades.

La Guiteras, punta de lanza en la generación térmica en la mayor de las Antillas, abandonó el sistema electroenergético nacional el domingo reciente por una falla en la línea de salida de 220 kilovoltios (kV), y luego de su entrada en esta madrugada salió otras dos veces por las irregularidades en turbina.

Fundada hace más de 35 años, la planta destaca entre sus homólogas por ubicarse en la zona occidental del país, donde se concentran las mayores cargas eléctricas, y consumir crudo nacional por oleoducto, sin necesidad de gastos por concepto de transportación, entre otras ventajas.