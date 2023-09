Divulgó Cuba secuencia en video de ataque a su Embajada en EE.UU.

La Habana, 26 sep (ACN) Cuba divulgó hoy un video de seguridad de su Embajada en Washington, Estados Unidos, mostrando el momento del ataque terrorista, este domingo 24 de septiembre.

En la grabación, de un minuto de duración, se observa cómo un individuo llega al frente de la Misión cubana con las dos bombas de fabricación casera (cócteles molotov), las enciende y las lanza al edificio.

Original camera video from @EmbaCubaUS shows the moment when the terrorist arrives, prepares and throws the Molotov coktails against the diplomatic mission.



The US authorities already have the evidence.#Cuba is against all expressions of terrorism. pic.twitter.com/Nkzs2txzLC