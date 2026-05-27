Díaz-Canel visita la UCI y destaca Proyecto Pionero

La Habana, 27 may (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, visitó hoy la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), donde conoció el "Proyecto Pioneros.uci.cu”, experiencia de la nueva escuela para niños y adolescentes enclavada en el centro .

El mandatario afirmó que se trata de un modelo a defender y a multiplicar, y que la institución se erige como universo presto al cambio, inteligente, que hoy acoge incluso a niños y adolescentes en una escuela de nuevo tipo, y que sigue siendo fiel a las ideas fundacionales del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, destacó el sitio de la Presidencia.

Durante el recorrido, en el cual estuvo acompañado por el viceprimer ministro Eduardo Martínez Díaz y los ministros de Educación y Educación Superior, Naima Ariatne Trujillo Barreto y Walter Baluja García, el mandatario dialogó con niños de segundo grado quienes le expresaron mensajes de gratitud y amor.

"Entre tantas malas noticias que llegan todos los días con esto de las presiones de la política de Estados Unidos contra Cuba, haber amanecido hoy aquí en la UCI (...) le llena a uno la vida de felicidad y sobre todo de confianza, de que en medio de la situación más compleja vamos a salir adelante", reflexionó el dignatario, quien subrayó que lo visto en la UCI forma parte de la "resistencia creativa: que no es quedarnos solo aguantando, que es también desarrollarse mientras se vive el acto de la resistencia".

La ministra de Educación explicó a los periodistas que la escuela sui géneris nació cuando la desconcentración de la matrícula dejó a los niños que viven en la UCI con sus padres, docentes y trabajadores, sin posibilidades de trasladarse a sus escuelas de siempre, ubicadas en el municipio de La Lisa.

"Acá entonces estaba la oportunidad exclusiva de tener un claustro universitario", detalló Trujillo Barreto, quien informó que entre 17 mil y 23 mil niños y adolescentes han quedado en situación similar en todo el país.

El proyecto ya es toda una escuela, aprobada para que los niños transiten desde preescolar hasta noveno grado, y "no sabemos cuánto tiempo podría durar esta realidad que nos han impuesto (en alusión al bloqueo); y miren ya qué tiempo llevamos y todos van a terminar su grado. Esa es una de las victorias más grandes que hemos tenido en esta etapa", afirmó la titular.

El Rector de la UCI, Raydel Montesino Perurena, explicó que la misión de la institución es contribuir a la transformación digital de Cuba, de muchas maneras, y detalló que la Universidad cuenta con cuatro programas de pregrado, Ingeniería en Ciencias Informáticas, Ingeniería en Bioinformática, Ingeniería en Ciberseguridad, y Técnico Superior en Administración de Redes; seis facultades y siete centros de desarrollo.

En 23 años han tenido más de 18 mil graduados, y este año podrán graduarse 554 estudiantes, cien más que el año anterior.

En los Laboratorios de Exportación de Software, el Doctor en Ciencias Reynaldo Rosado Roselló detalló que suman más de 600 especialistas desarrolladores de software, y que una empresa creada hace tres años ya superó los 150 millones de pesos en moneda nacional y medio millón de dólares en ingresos en divisas el pasado año.

El Presidente Díaz-Canel llamó a los estudiantes a aportar al propósito del país de avanzar en Inteligencia Artificial en todos los ámbitos, y compartió el anhelo de que la UCI sea la primera 'Universidad Inteligente' que tengamos en el país; y todo eso tenemos que acelerarlo.

La visita concluyó frente a una tarja que recuerda la primera visita del Comandante en Jefe a la Universidad el 12 de diciembre de 2002, donde llamó a los estudiantes "tropa del futuro", lema que ha marcado a la institución hasta el sol de hoy: "Conectados al futuro, conectados a la Revolución".