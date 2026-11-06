Destacan doctrina militar cubana de Guerra de Todo el Pueblo

La Habana, 6 nov (ACN) Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, destacó hoy que la estrategia defensiva del país se sustenta en la concepción de la Guerra de Todo el Pueblo, cuyo principio permanente, emanado del pensamiento del Comandante en Jefe Fidel Castro, es la participación popular.

En un mensaje publicado en su perfil de Facebook en ocasión del Día Nacional de la Defensa, Morales Ojeda citó al líder histórico, para quien la Revolución debía ser, por encima de todo, una revolución de pueblo, con sangre y sudor de pueblo, y afirmó que la esencia de esta doctrina, impulsada también por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, se basa en la unidad del pueblo y en su capacidad de organización y firmeza moral.

Añadió que cada ciudadano tiene un lugar, un medio y una forma de combatir, por lo que la defensa constituye una tarea de masas y no solo de las fuerzas armadas.

Asimismo, sostuvo que el carácter popular de esa estrategia refuerza su orientación defensiva y su propósito de preservar la paz.

La doctrina de la Guerra de Todo el Pueblo no contempla la agresión a otros países, sino que se presenta como un factor disuasivo para proteger la soberanía y la independencia sin el empleo de las armas, agregó.