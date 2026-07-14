Destaca Canciller valor de los jóvenes diplomáticos cubanos

La Habana, 14 jul (ACN) La primera promoción de graduados de la Universidad de Relaciones Internacionales, anterior Instituto Superior de Relaciones Internacionales, representa, según el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, una "inyección extraordinaria" a la defensa de la política exterior cubana.

En entrevista exclusiva con la Agencia Cubana de Noticias, el Canciller subrayó la trascendencia de este grupo de 29 jóvenes diplomáticos, cuyo ingreso genera una enorme esperanza entre los veteranos del servicio exterior.

Rodríguez Parrilla insistió en que, si bien se incorporan en un escenario internacional complejo y adverso, precisamente esa coyuntura eleva el valor de su entrega y los reviste de un mérito especial.

El jefe de la diplomacia cubana destacó que la graduación adquiere una dimensión histórica al coincidir con el centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro (1926-2016), a quien reconoció como el principal arquitecto del pensamiento y política de la diplomacia revolucionaria.

Subrayó asimismo la diversidad y valía de los nuevos funcionarios, cuyo perfil plural fortalece la identidad y la madurez de la tradición de la casa de altos estudios.

En un mundo marcado por tensiones crecientes y reconfiguraciones del poder global, la apuesta por esta nueva generación trasciende el relevo generacional y se convierte en una estrategia de soberanía activa, resaltó.

Con su preparación y convicción, sostuvo Rodríguez Parrilla, estos diplomáticos no solo portan el legado de Fidel, sino que están llamados a escribir el próximo capítulo de la defensa de Cuba en cada foro y embajada.

Así demostrarán, dijo, que la mejor trinchera en el exterior se fortalece con talento joven y la certeza de que la Revolución se reinventa en cada nueva promoción que alza la voz por la patria.