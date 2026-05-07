La Habana, 7 may (ACN) A fin de mostrar la conceptualización de una nueva iniciativa por la participación comunitaria se presentó hoy el movimiento popular-participativo Mi Barrio por la Patria, una iniciativa que busca perfeccionar el Poder Popular y apoyarse en la base para la transformación de diferentes situaciones en el país.

Desde el Capitolio Nacional y con la presencia de los presidentes de las comisiones de trabajo de la Asamblea Nacional y funcionarios del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, subrayó que “la mejor manera de responder al momento actual es hacer desde la comunidad, desde el barrio, desde la solidaridad”.

Con un alcance nacional, el movimiento se desplegará en las más de 12 mil circunscripciones del país estructurado en tres frentes estratégicos y la vicepresidenta del legislativo cubano aseguró que "cada territorio los adaptará a sus condiciones, sin fórmulas preelaboradas".

El primero, Barrio Seguro, busca impulsar la participación popular en las tareas de preparación para la defensa de la Patria, la seguridad y la protección del entorno, lo que incluye la Defensa Civil, la vigilancia comunitaria y el trabajo preventivo contra el delito.

Asimismo, en segundo lugar, Barrio Productivo, está dirigido a potenciar las producciones y los servicios locales para satisfacer necesidades comunitarias, con la incorporación de todos los actores económicos, estatales y no estatales, y el impulso al trabajo voluntario en organopónicos, parcelas y otros espacios productivos.

Y el tercero, Barrio Participativo, fomenta que la ciudadanía se involucre conscientemente en la transformación de sus propias comunidades, buscar fortalecer así el trabajo comunitario integrado y amplia el control popular.

La iniciativa se enmarca en el contexto del año del centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y el aniversario 50 de la creación de los Órganos del Poder Popular, y se propone, entre otros objetivos, acompañar la materialización del Programa Económico y Social del Gobierno para 2026.

Mari Machado insistió en que “si algo tenemos que defender es nuestro sistema político” y apuntó a que los municipios constituyan espacios más participativos y con mayor presencia joven, para lo cual la Red Juvenil Comunitaria, impulsada por la Unión de Jóvenes Comunistas, constituirá un pilar del movimiento.

Para concluir, Mari Machado expresó: somos un país y un pueblo resiliente, acostumbrado a las transformaciones y los retos, la unidad de nuestro pueblo nos hará salir adelante a pesar de las dificultades.