Desde Criterio Compartido, la comunidad como núcleo estratégico

La Habana, 7 oct (ACN) En una de las dimensiones abordadas hoy por Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de República, durante su participación en la segunda emisión del programa "Criterio Compartido", el mandatario cubano se refirió a la capacidad de los barrios y municipios para encontrar soluciones propias y movilizar los recursos existentes en cada territorio.

Durante la alocución, que tiene lugar en miércoles alternos por la señal de Radio Rebelde, Díaz-Canel defendió la comunidad como uno de los espacios estratégicos para las transformaciones económicas y sociales, porque allí coinciden vecinos, profesionales, trabajadores, jóvenes, actores económicos y organizaciones con capacidad para articular soluciones concretas y sobreponerse a las dificultades.

Si en la comunidad resolvemos los problemas con la participación de todos, se fortalece el municipio; si se fortalece el municipio, se fortalece la provincia; y si se fortalece la provincia, se fortalece el país, valoró el jefe de Estado.

Como parte del intercambio, y en función de visibilizar un ejemplo alentador, participó también Pedro Lizardo Garcés, presidente del consejo popular Rampa, del municipio capitalino de Plaza de la Revolución, quien explicó algunas claves y experiencias del trabajo comunitario desplegado en la demarcación, vinculado principalmente con la atención a adultos mayores, la recogida de basura y residuos mediante triciclos eléctricos y la movilización solidaria entre vecinos.

El Presidente cubano señaló que estas experiencias todavía no solucionan todos los problemas, pero muestran la capacidad de la organización comunitaria y la participación popular para generar resultados, incluso en circunstancias económicas adversas.

En medio de esta crisis podemos hacer cosas mejores que las que hemos hecho en tiempos de bonanza, porque la crisis también genera la creatividad ciudadana, acotó.

Durante el programa, además de recoger nuevos planteamientos de la población, se explicaron algunas de las respuestas ofrecidas a ciudadanos que habían llamado desde diferentes provincias del país.

En Holguín, el planteamiento de una adulta mayor relacionado con problemas comunitarios y su situación social fue atendido por una comisión impulsada por las principales autoridades provinciales.

De igual manera, en Ciego de Ávila, autoridades del Partido y el Gobierno provincial participaron también en el seguimiento a los problemas planteados por Pablo León Aguilar, presidente de la Asociación Nacional del Ciego en su municipio, relacionados con el funcionamiento de las estructuras encargadas de atender a las personas con discapacidad visual.

Por último, en Marianao, el planteamiento de Guillermo Rodríguez sobre problemas de alcantarillado fue atendido por autoridades territoriales de Recursos Hidráulicos.

Como resultado de ese medidor popular se emitieron órdenes de trabajo para limpiar registros, realizar labores de desobstrucción y reparar la infraestructura afectada.