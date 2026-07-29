Desarrolló Minjus Comité de Prevención y Control

La Habana, 29 jul (ACN) El Ministerio de Justicia (Minjus) realizó el Comité de Prevención y Control, presidido por la viceministra primera Yaliet Peña Rodríguez, con el objetivo de evaluar la gestión institucional y reforzar el cumplimiento normativo.

Según precisó la institución desde su perfil en la red social Facebook, durante el encuentro este martes se presentó, mediante videoconferencia, la rendición de cuenta de la Dirección Provincial de Justicia de Las Tunas, que expuso resultados de su labor y la articulación entre niveles nacional y territorial.

El Comité examinó el balance del primer semestre del año, identificó fortalezas y trazó nuevas metas para elevar la calidad de los servicios jurídicos, según datos oficiales.

Se revisó además el cumplimiento de disposiciones económicas y el seguimiento al plan de medidas del Registro Central de Atención a la Inversión Extranjera, considerado área prioritaria para el desarrollo del país.

Paralelamente, el organismo informó que cinco proyectos de ley serán debatidos en el Séptimo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su X Legislatura, convocado a partir de este miércoles en el Palacio de Convenciones de La Habana y por videoconferencia desde las provincias.

El Minjus subrayó que estos análisis forman parte del perfeccionamiento del sistema de justicia de la República de Cuba y de la actualización legislativa prevista.