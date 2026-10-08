Denunció Cuba impacto del bloqueo de EE.UU. en CEPAL

La Habana, 8 oct (ACN) Deborah Rivas Saavedra, viceministra del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba (Mincex), denunció este miércoles en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, en el 41º período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, y ratificó la apuesta de la nación por la integración y la cooperación regional.

Según precisó el Mincex desde su perfil en la red social Facebook, Rivas Saavedra agradeció la convocatoria y la organización de República Dominicana, y consideró los documentos presentados por el Secretario Ejecutivo de la CEPAL como pilares para América Latina y el Caribe y valiosos instrumentos de continuidad del trabajo de la Comisión.

Señaló que las rupturas geopolíticas, la aceleración tecnológica, las desigualdades persistentes y las crecientes limitaciones de acceso a financiamiento condicionan la capacidad de aplicar esas recomendaciones y avanzar hacia modelos de desarrollo más inclusivos, resilientes y sostenibles.

La viceministra subrayó que, para Cuba, estos desafíos se agravan por el bloqueo estadounidense, recrudecido con órdenes ejecutivas de 2026 que intensificaron el cerco energético y restringieron el acceso a tecnologías, equipamiento industrial, financiamiento y oportunidades de cooperación.

Informó que miles de contenedores han sido detenidos en diversos puertos, incluidos alimentos, medicamentos y dispositivos médicos, y que nuevas medidas financieras, educacionales y de viajes buscan aislar a Cuba del comercio internacional, en violación de normas de la Organización Mundial del Comercio.

Rivas Saavedra precisó que esas medidas coercitivas unilaterales y extraterritoriales afectan directamente la estabilidad macroeconómica, la producción industrial, la transición energética, la digitalización y la calidad de vida de la población, y constituyen el principal obstáculo para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Frente a ello, reafirmó que Cuba impulsa profundas transformaciones económicas y sociales para recuperar la economía y atender las necesidades de la población, cuyo bienestar sigue siendo el objetivo central del modelo de desarrollo.

Destacó que la integración regional adquiere importancia estratégica para fortalecer cadenas de valor, ampliar mercados, promover la innovación y mejorar la inserción internacional, y reiteró la voluntad de continuar trabajando en iniciativas de cooperación regional.

La viceministra aseguró que, a pesar del bloqueo, las transformaciones económicas y sociales constituyen un incentivo para el empresariado nacional y extranjero, y que Cuba seguirá compartiendo sus logros con la región latinoamericana y caribeña y con todas las naciones del mundo.

Rivas Saavedra reiteró la disposición de Cuba a contribuir activamente a una región más fuerte, más unida y más justa.