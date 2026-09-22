Dedica oficina de estadística su sección especial a Holguín

La Habana, 22 sep (ACN) La Oficina Nacional de Estadística e Información de la República de Cuba dedicó su sección especial #DeCerca. ¿Cuánto conocen a Cuba? a Holguín, conocida por la Ciudad de los Parques.

Hoy nos vamos hacia ese territorio oriental, del cual han llegado muchos de nuestros nuevos usuarios en Facebook, dice la institución en su presentación y refiere que cuenta con 9 215,72 km², lo que lo ubica en el puesto 3 de las 15 provincias cubanas en cuanto a extensión y prosigue su descripción:

Está integrada por 14 municipios: Gibara, Rafael Freire, Banes, Antilla, Báguanos, Holguín, Calixto García, Cacocum, Urbano Noris, Cueto, Mayarí, Frank País, Sagua de Tánamo y Moa.

Al cierre de 2025, tenía 888 187 habitantes, registró 6 549 nacimientos, 12 175 defunciones y un saldo migratorio total de 17 861.

Posee una tasa media anual de crecimiento de 25,8 por cada mil habitantes, una bruta de natalidad de 7,3 por cada mil, una de mortalidad de 13,5 por cada mil habitantes y la de crecimiento natural de 6,3 por cada mil habitantes.

En materia de Economía, las ventas de bienes y servicios minoristas de su sistema empresarial alcanzaron los 3 476 488,7 millones de pesos en el período enero-junio de 2026 y el salario medio mensual llegó a 7 116,3 pesos para junio de 2026.

Resguarda siete áreas protegidas, con un total de 399,8 km2, entre ellas, 1 reserva natural, 2 parques nacionales, 1 reserva ecológica, 2 refugios de vida silvestre y 1 elemento natural destacado.