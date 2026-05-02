Cuba: Ejemplo de dignidad para las naciones

La Habana, 2 may (ACN) Para Néstor Gaitán Rey, del Sindicato de Empleados y Trabajadores del Sena (Setrasena) de Colombia, ningún país debe ser agredido por defender sus principios y menos el pueblo cubano, que constituye un ejemplo de dignidad para las naciones.

En declaraciones exclusivas para la Agencia Cubana de Noticias, Gaitán Rey expresó que para garantizar el futuro del mundo es necesario que los deseos de paz se impongan a la guerra, en un contexto donde la humanidad se ve envuelta en una constante pugna por el poder.

Destacó que la mayor de las Antillas solo es merecedora del agradecimiento internacional por ser un ejemplo de resistencia y solidaridad, y no de las presiones imperialistas del gobierno de Estados Unidos que buscan el caos en el archipiélago.

Puntualizó que la realización del Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba ha sido una oportunidad para que desde diferentes latitudes se reclame nuevamente el fin del bloqueo estadounidense contra la Isla y para que el país caribeño sepa que no está solo en su lucha para defender su soberanía.

Añadió que en los momentos tan complejos que vive la mayor de las Antillas, es necesario que el mundo haga más por el bien de una nación que nunca ha dudado en brindar su apoyo a otras tierras.

Resaltó que a pesar de ser su segunda visita al territorio nacional, no deja de admirar la capacidad de los cubanos de no frenar su proyecto de país a pesar de las políticas hegemónicas de la Casa Blanca.

El Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba, que contó con la presencia de la máxima dirección del país y representantes de diferentes organizaciones sociales, evidenció el respaldo que tiene Cuba a nivel internacional.