Cuba agradece apoyo mundial en aniversario 67 de la Revolución

La Habana, 2 ene (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, manifestó en nombre del pueblo y gobierno cubanos la más profunda y sentida gratitud por las muestras de solidaridad, cariño y reconocimiento recibidas desde todos los rincones del planeta con motivo del 67 aniversario del Triunfo de la Revolución.

A través de un extenso mensaje publicado en la red social X, el mandatario reconoció que cada gesto de apoyo internacional "llega en un momento de recrudecida hostilidad imperialista y de un férreo #Bloqueo económico que intenta, en vano, doblegarnos por escasez y hambre".

Aunque señaló que las carencias y dificultades se han exacerbado, sostuvo que la historia de Cuba enseña que con unidad y objetivos claros, se vencen todos los imposibles.

El Presidente trazó un balance de resistencia de las últimas seis décadas, describiendo a Cuba como "un pueblo que ha enfrentado los intentos de asfixia con más ciencia, más salud, más educación y más arte, y que a cada obstáculo le ha buscado salida".

Enfatizó el carácter solidario de la nación, "que comparte lo que tiene y hasta lo que le falta con otros pueblos más necesitados, la que envía médicos a donde otros envían bombas".

Díaz-Canel afirmó que el respaldo internacional recibido es "la prueba de que no estamos solos, de que la justeza de nuestra causa es visible y compartida".

Al expresar su agradecimiento, reafirmó la "voluntad inquebrantable de proseguir la lucha en cada frente, con la dignidad como bandera".

Finalmente, el jefe de Estado vinculó este agradecimiento al legado del líder histórico de la Revolución, concluyendo: "Nuestra gratitud es, sobre todo, un compromiso renovado con los principios de justicia, independencia y humanismo que nos legó #Fidel y que seguiremos defendiendo en el año de su centenario".