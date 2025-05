Cuba aboga en ONU por financiamiento justo para el desarrollo

La Habana, 21 may (ACN) Yuri Ariel Gala López, embajador y encargado de Negocios a.i. de Cuba ante Naciones Unidas, reafirmó la postura de la isla en favor de un Sistema de Desarrollo fortalecido, con financiamiento suficiente, predecible y sin condicionamientos.

Un despacho de la misión permanente cubana a esa instancia confirma que durante el Segmento de Actividades Operacionales del ECOSOC, el representante de la Mayor de las Antillas reconoció los avances del Sistema de Coordinadores Residentes, pero expresó preocupación por falta de financiamiento adecuado, seis años después del reposicionamiento del sistema.

En su intervención, replicada en el sitio del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Embajador instó a los países desarrollados a cumplir sus compromisos históricos de apoyo al desarrollo, enfatizando en que la falta de financiación no debe trasladar la carga a los países en desarrollo ni afectar el impacto operativo de las agencias sobre el terreno.

Asimismo, Cuba rechazó cualquier intento de aumentar el impuesto de coordinación sobre los proyectos, señalando que esto reduciría los fondos destinados directamente a las poblaciones locales, y alertó que dicha medida contradice los principios de responsabilidades comunes pero diferenciadas, así como los compromisos asumidos en la Agenda 2030 y el Pacto de Financiación.

“El impacto operativo en el terreno no puede verse afectado por limitaciones presupuestarias, pues ello atenta contra la credibilidad del sistema de Naciones Unidas”, afirmó Gala López, subrayando que la respuesta a los desafíos actuales debe ser más cooperación y solidaridad, para no incumplir el compromiso de no dejar a nadie atrás.