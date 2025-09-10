CTE de Nuevitas lista para aportar a recuperación eléctrica

Camagüey, 10 sep (ACN) Los trabajadores de la Central Termoeléctrica (CTE) 10 de Octubre, ubicada en el norteño municipio de Nuevitas, están listos para aplicar los protocolos previstos ante la nueva caída total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), ocurrida en la mañana de hoy, con el objetivo de recuperar la generación lo antes posible.

Jorge Luis Maceira Esteva, director general de la planta, vía telefónica, puntualizó a la Agencia Cubana de Noticias que esperan la energía proveniente de un microsistema en isla con grupos electrógenos, desde la ciudad de Camagüey, y de esa manera arrancar la unidad seis, en condiciones de hacerlo.

El propósito fundamental a partir de este momento, dijo, es sincronizar el bloque que presentaba un funcionamiento estable con 95 megawatt (MW) de potencia.

Los trabajadores y especialistas de la empresa poseen amplia experiencia al enfrentar varias caídas del SEN, de ahí la disposición de laborar ininterrumpidamente para acometer las tareas que corresponde en la nueva situación, encender la máquina, conectarla, y así apoyar en el fortalecimiento progresivo de los distintos microsistemas del país, destacó Maceira Esteva.

Sobre la unidad número cinco, precisó que está fuera del sistema por ponchadura en el economizador, y proseguirán las faenas de reparación requeridas, una vez dispongan de la corriente necesaria.

El aporte de energía desde la CTE 10 de Octubre, de Nuevitas, en Camagüey, ubicada en una posición estratégica, en el centro-oriente de Cuba, es vital en este tipo de contingencia, pues contribuye primeramente a abastecer de electricidad a otras plantas de la zona, y de forma general favorece una mayor estabilidad del SEN.