Crean Cuba y Rusia empresa biofarmacéutica

La Habana, 24 dic (ACN) Cuba y Rusia firmaron un acuerdo para la creación de la empresa mixta Sinergia Global Biofarmacéutica, destinada al desarrollo, producción y comercialización de medicamentos de alta tecnología, informaron directivos de Biocubafarma a Cubadebate.

La nueva entidad constituye la primera de su tipo establecida en territorio de la Federación Rusa, lo que marca un paso estratégico en la cooperación bilateral en el sector biofarmacéutico.

El proyecto tiene como propósito acelerar la investigación y la disponibilidad de fármacos innovadores, con beneficios previstos para pacientes de ambos países y de regiones como América Latina y Eurasia.

Los primeros programas se enfocarán en la oncología, las enfermedades cerebrales, las autoinmunes y otras crónicas no transmisibles, según confirmaron representantes de la industria cubana.

Directivos de Biocubafarma declararon que el compromiso de las partes es garantizar que los resultados incidan en la salud de las poblaciones que lo requieran.

La iniciativa refleja la continuidad de los vínculos históricos entre los Gobiernos y pueblos de Cuba y Rusia, y fortalece la cooperación en un sector considerado de alta prioridad para ambas naciones.