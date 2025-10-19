Continúa ofensiva en La Habana por una capital mejor

La Habana, 19 oct (ACN) Desde inicio del mes de octubre se ha desplegado una gran ofensiva en La Habana para mejorar servicios básicos como la electricidad, el abasto de agua, y la recogida de desechos sólidos, con el apoyo de ministerios, instituciones, entidades del sector estatal y no estatal de la ciudad, cuadros de todos los niveles de dirección y el pueblo capitalino, pero aún queda mucho por hacer en el esfuerzo por lograr una mejor capital de la nación.

Así trascendió este sábado en reunión encabezada por el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, junto al presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, el secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda, otros dirigentes del Partido, el Estado y el Gobierno, con las máximas autoridades de La Habana, encuentro que ha venido sucediendo cada fin de semana desde el pasado 3 de octubre para chequear los trabajos.

Según informó la gobernadora Yanet Hernández Pérez, ha ido mejorando el abasto de agua en la ciudad, y en esta semana 32 484 personas se sumaron a los beneficiados. Esa cifra se añade a los más de 165 148 informados en la reunión anterior. Sin embargo, existen lugares donde los ciclos sobrepasan los diez días (por ejemplo, en Regla y Guanabacoa), una situación inadmisible que, a decir del Jefe de Estado, no tiene justificación, luego de la prioridad y el apoyo que se está brindando a La Habana.

El mandatario criticó duramente la falta de atención y la aún poca prioridad a un problema que impacta en la vida de las familias, lo cual es responsabilidad de los primeros secretarios, los intendentes y demás autoridades de los municipios donde se están generando estos problemas.

Indagó sobre el sistema de control implementado para que los carros cisternas (las pipas) lleguen a los sitios con mayores dificultades, y se utilice el combustible para lo que realmente se asignó. Un asunto que afecta también la recogida de desechos, donde todavía falta eficiencia y control en el uso de los recursos, lo cual será evaluado con rigor en la próxima reunión. Aquí se conoció de buenas experiencias puestas en prácticas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Acerca de la recogida de basura en la ciudad, que llegó a una situación crítica, Hernández Pérez informó que desde el comienzo de esta etapa de trabajo intensivo se han recogido 267 787 metros cúbicos de desechos sólidos, para un promedio de 19 184 metros cúbicos diarios.

Los municipios más atrasados son Marianao, Habana del Este y Centro Habana, en los cuales se seguirá trabajando. De los 106 consejos populares de la capital, se ha llegado a 70, y ya están planificadas las labores de los 36 restantes.

El mandatario insistió en prestar atención a detalles como la recogida de basura no solo de los contenedores, sino de sus alrededores; el cuidado de las aceras, muchas dañadas ya por el uso de equipos indebidos; y la implementación de un sistema de trabajo en las avenidas principales de la capital, que permita que la ciudad amanezca con una mejor imagen.

Otro asunto abordado en la reunión fue el servicio eléctrico; se reconoció que ha habido una mejor planificación en los horarios de los molestos apagones; se alertó sobre el aumento de transformadores dañados, lo que conlleva velar mejor por sus protecciones; y se informó sobre el trabajo realizado con las formas de gestión no estatal en la asignación de sus planes de consumo eléctrico, que tiene que ser cumplido estrictamente para poder seguir prestando servicio.

Acerca de la contención de la demanda, el Presidente se refirió a la decisión de que las nuevas formas de gestión no estatal que surjan tienen que hacerlo con fuentes renovables de energía, y las demás deben emigrar poco a poco a este tipo de generación, lo cual también se ha indicado en las inversiones estatales Habló de chequear estas cuestiones con el mismo rigor en ambos sectores.