Conmemoró Santiago de Cuba aniversario 67 de la Revolución

Santiago de Cuba, 23 dic (ACN) En el municipio de Palma Soriano, se celebró hoy el acto provincial por el aniversario 67 del triunfo de la Revolución, dedicado al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz (1926-2016), líder histórico del proceso emancipador iniciado el primero de enero de 1959.

La conmemoración, que tuvo un marcado carácter de unidad y compromiso con los ideales revolucionarios, fue presidida por Beatriz Johnson Urrutia y Manuel Falcón Hernández, presidenta y vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial de Santiago de Cuba, respectivamente.

En la ceremonia, la integrante del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) entregó el carné de la organización política a nuevos militantes, y también fue un espacio para rendir homenaje a los nueve municipios santiagueros, por la destacada participación en las labores de recuperación tras el azote del huracán Melissa, que impactó a la región oriental del país en octubre pasado.

Se otorgó, en este contexto, un reconocimiento del Comité Provincial del PCC y del Gobierno Provincial a los territorios que han sobresalido en los programas de recuperación y en el impulso de la economía y los servicios sociales.

Durante su intervención, Johnson Urrutia destacó los logros durante 2025, un año marcado por la resiliencia del pueblo santiaguero frente a desafíos naturales y económicos.

Subrayó que, a pesar de las dificultades impuestas por el huracán Melissa y el bloqueo estadounidense, "la Revolución no abandonó a nadie".

La dirigente resaltó la solidaridad y la fortaleza del pueblo cubano como factores fundamentales en la recuperación de las áreas afectadas y en el impulso de los programas sociales y económicos.

En este 2025, hemos logrado avances en la modernización económica, con un crecimiento de las exportaciones y un resultado presupuestario favorable; hemos consolidado la bancarización, el pago electrónico y seguimos invirtiendo en la mejora de nuestras comunidades, porque el desarrollo verdadero es el que llega al corazón del pueblo, expresó.

Johnson Urrutia instó concentrar los esfuerzos en incrementar la producción de alimentos, en asegurar las tareas para fortalecer el Sistema Eléctrico Nacional, fomentar las exportaciones y promover el trabajo con los jóvenes.

Todo lo que hagamos, dijo, llevará la impronta de Fidel: nuestro mejor homenaje será construir, trabajar y vencer.

El acto se desarrolló en el histórico municipio de Palma Soriano, cuna de grandes tradiciones de lucha, y fue escenario de un mensaje de unidad y resistencia.

En su alocución, la presidenta del Consejo de Defensa Provincial recordó las gestas heroicas que han marcado la historia de la región, mencionando figuras históricas como Antonio Maceo y Máximo Gómez, así como la importancia de continuar el legado de Fidel Castro Ruz, cuya impronta sigue viva en cada rincón del territorio.

Resaltó, además, la importancia de seguir avanzando en la educación, la cultura y el deporte como pilares fundamentales del desarrollo de la nación, tal como lo señaló Miguel Díaz-Canel, presidente de la República.

La verdadera victoria social es la que construye una sociedad inclusiva, equitativa y solidaria, esa es la Cuba que defendemos, la Revolución que seguimos construyendo, afirmó la máxima autoridad santiaguera.

Finalmente, aseguró que en el año del centenario de Fidel Castro Ruz, la provincia de Santiago de Cuba se mantendrá firme en su compromiso con los principios revolucionarios, materializando la convicción de que la lucha por la soberanía, la independencia y el bienestar del pueblo cubano continuará, sin importar las dificultades externas y los desafíos del momento.