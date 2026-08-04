Conmemora Morales Ojeda legado del brigadier Henry Reeve, el Inglesito

La Habana, 4 ago (ACN) Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, conmemoró en su perfil de la red social Facebook el aniversario 150 de la caída en combate del brigadier norteamericano Henry Reeve, conocido como el Inglesito.

La verdadera estatura de un patriota no se mide por el lugar de nacimiento, sino por el suelo que decide defender, destacó al evocar al joven neoyorquino que a los 19 años se incorporó al Ejército Libertador de Cuba.

Reeve cayó en desigual combate contra el colonialismo español, convencido de que la justicia no tiene pasaporte, sentenció.

En el texto Morales Ojeda subrayó que la Brigada Médica Henry Reeve encarna esa ética de hermandad sin fronteras, al llevar salud y solidaridad a diversos países, como forma de librar batallas por la vida.

“Estos galenos han demostrado que Cuba no lleva misiles, lleva salud, esperanza y solidaridad donde más se necesita”, expresó.

El legado de Reeve debe inspirar a todos, especialmente a los vecinos del norte, a comprender que entre el pueblo cubano y el estadounidense no existen enemigos naturales, consideró el dirigente.