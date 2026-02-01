Condena Sociedad Económica de Amigos del País agresión de EE.UU. a Cuba

La Habana, 1ro feb (ACN) La Sociedad Económica de Amigos del País, fiel a su lema Pro Patria, condena enérgicamente la nueva agresión del Gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo cubano, dirigida a impedir el suministro de combustibles y otros recursos vitales, con el fin de causar el colapso de la economía, los servicios de salud, la educación y de todo el funcionamiento del país.

En una declaración oficial, recuerda que desde hace 67 años, los sucesivos inquilinos de la Casa Blanca se han propuesto provocar muerte, pobreza, hambre, enfermedad y desesperación en la población cubana, en la absurda creencia de que ello causaría una revuelta popular y la caída de la Revolución, con la pretensión de imponer aquí otro gobierno títere, como los que desangraron a Cuba en el pasado.

“Su objetivo es barrer las conquistas de la Revolución, regresar al país a la condición de neocolonia y esclavizarnos bajo un régimen de desigualdad, desprecio a la condición humana y a los derechos más elementales”, denuncia.

Para ello, añade, desde el triunfo de la Revolución establecieron un bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, que se ha ido incrementando continuamente, en una macabra espiral genocida, acompañada de todo tipo de acciones terroristas, agresiones directas, intentos de aislar al país y una feroz campaña mediática.

Refiere que, no obstante, lejos de lograr sus macabros propósitos, cada refuerzo de sus criminales acciones consolida aún más la unidad del pueblo en torno al Partido Comunista de Cuba y al Gobierno Revolucionario, y fortalece el respaldo al proceso revolucionario y socialista.

Ante el sostenido fracaso de su política, los enemigos de la Revolución imponen cada vez más criminales medidas contra el pueblo cubano, en lugar de aprender que Cuba jamás se rendirá, y frente a todos los obstáculos, seguirá construyendo una sociedad más justa, y defendiendo con uñas y dientes su soberanía, patentiza.

Esgrimiendo los pretextos más burdos y falaces, alerta el texto, la actual administración norteamericana ha sobrepasado todos los límites, llegando a sugerir un bloqueo naval, e incluso, una intervención militar para “arrasar todo” en Cuba, según las propias palabras del presidente norteamericano.

“Los asociados a la Sociedad Económica de Amigos del País, la institución científica más antigua de la sociedad civil cubana, codo a codo con el pueblo cubano, reafirmamos nuestro inquebrantable respaldo la Revolución y al Socialismo, y nuestra disposición a defender la libertad y soberanía de la Patria a cualquier precio, con la decisión que aprendimos del Comandante en Jefe Fidel Castro: ¡Patria o Muerte!, y la convicción de que ¡Venceremos!”, concluye su comunicado.