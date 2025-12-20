Condena PCC agresiones de Estados Unidos contra Venezuela

La Habana, 20 dic (ACN) El Partido Comunista de Cuba condenó hoy la escalada de agresiones de Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela y reiteró su apoyo al legítimo presidente Nicolás Maduro Moros y al Partido Socialista Unido de Venezuela, precisó la institución política en un comunicado desde su web institucional.

En el texto, la organización política calificó de violación del Derecho Internacional el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, al considerar que contraviene la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

Por su importancia la ACN reproduce íntegramente a continuación la declaración.

Declaración del Partido Comunista de Cuba

El Partido Comunista de Cuba condena, en los términos más enérgicos, la escalada de agresiones del gobierno fascista de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela y su legítimo presidente Nicolás Maduro Moros.

El amenazante despliegue de fuerzas militares del imperialismo yanqui en el mar Caribe, en flagrante violación del Derecho Internacional y de los postulados de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, confirma las pretensiones de ese gobierno de reimponer la Doctrina Monroe en nuestra región y es muestra fehaciente de su total irrespeto a la soberanía y a la libre determinación de nuestros pueblos.

La falaz imputación estadounidense de asociar al gobierno venezolano y a su Presidente, constitucionalmente electo, con organizaciones criminales vinculadas al tráfico ilícito de drogas; el reciente asalto y criminal incautación de un buque con petróleo venezolano por parte de fuerzas militares de Washington; el bloqueo total y completo a embarcaciones petroleras que entran y salen de la República Bolivariana de Venezuela y su arbitraria designación como organización terrorista internacional, constituyen peligrosas acciones, intencionadamente articuladas, para justificar la concreción de los intereses intervencionistas y de dominación yanqui.

En este complejo contexto para la Patria del Libertador Simón Bolívar y del Comandante Hugo Chávez, y para toda la región latinoamericana y caribeña, el Partido Comunista de Cuba reitera su inquebrantable apoyo y solidaridad con el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), su dirección nacional y militancia, así como con la fusión popular, militar y policial que lidera el presidente Nicolás Maduro.

Hacemos un llamado a los partidos, movimientos sociales y a las fuerzas políticas de izquierda y progresistas a movilizarnos y a unir nuestras voces en la denuncia y la demanda de un cese de la escalada de agresiones del gobierno estadounidense contra Venezuela.

Estamos convencidos de que la unidad, la firmeza y la valentía del pueblo venezolano y sus líderes vencerán las viles pretensiones neocolonizadoras de la Casa Blanca y expresamos, más fuerte que nunca, la frase de nuestro Héroe Nacional, José Martí, de julio del año 1881, que sintetiza la esencia de nuestro compromiso con la nación bolivariana: “Deme Venezuela en qué servirla: ella tiene en mí un hijo”.