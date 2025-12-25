Concluyó primera etapa de modernización en la TV cubana

La Habana, 25 dic (ACN) La televisión cubana concluyó la primera etapa de instalación de dos máster modernos destinados a la transmisión de los canales Multivisión y Canal Cubano de Noticias, en saludo al aniversario 67 del triunfo de la Revolución, precisó el perfil de la TV Cubana en Facebook.

Alfonso Noya Martínez, presidente del Instituto de Información y Comunicación Social (ICS), constató este jueves la puesta en marcha de los equipos junto a directivos del ICS, del Comité del Partido Comunista de Cuba (PCC) y del Buró Sindical, en intercambio con especialistas de la televisión nacional.

Los técnicos cubanos, acompañados por un grupo de especialistas chinos, explicaron los procesos de instalación y ajuste de los sistemas, resultado de un donativo de la República Popular China.

La modernización tecnológica permitirá mejorar la calidad de las transmisiones y constituye un paso inicial dentro de un programa más amplio de actualización de la infraestructura televisiva del país.

Según directivos del ICS, las próximas fases incluirán la incorporación de nuevas tecnologías digitales y la capacitación de personal técnico para garantizar la sostenibilidad del proyecto.