Con avance en economía y servicios Cienfuegos arriba al 26 de Julio 

Cienfuegos, 23 jul (ACN) El municipio de Cienfuegos conmemoró hoy el aniversario 73 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, con avances en el desarrollo económico y en los servicios, pese a las afectaciones provocadas por el bloqueo del gobierno de los Estados Unidos a Cuba.

Esa celebración tuvo lugar durante el acto efectuado en el parque de la Aduana, en el que fueron reconocidas entidades, zonas de defensa y proyectos de desarrollo local destacados de la cabecera provincial.

Yadira Pérez Negrín, primera secretaria del Comité Municipal del Partido en Cienfuegos, destacó que arriban a la fecha con 96 nuevos usufructos de tierra entregada y más de 429 hectáreas incorporadas a la producción, en respaldo al avance de la agricultura y la disponibilidad de alimentos.

Precisó que el territorio acompaña 33 proyectos de desarrollo local y 241 mipymes, junto a siete fincas agroecológicas, como parte del impulso a la producción y a la gestión económica desde la base.

La dirigente señaló que el sistema de atención a la familia acoge a mil 850 beneficiarios en 21 servicios, mientras continúan las transformaciones para elevar la calidad de esas prestaciones.

Añadió que la Dirección de Trabajo ha protegido a más de cuatro mil personas, con más de 23 millones de pesos ejecutados en asistencia social, además de favorecer la incorporación laboral de más de dos mil ciudadanos y el rescate de 876 de la informalidad.

Mientras que en educación, dijo, la municipalidad alcanza un 90 por ciento de promoción y cumple las políticas de ingreso a la enseñanza superior.

El sector de la salud mantiene una cobertura del 97 por ciento de los servicios médicos, una mortalidad infantil de 2,61 por cada mil nacidos vivos y cero mortalidad materna.

Pérez Negrín subrayó igualmente que Cienfuegos cerró el semestre sin transmisión de arbovirosis y con mejoras en la reducción de los indicadores de embarazo en la adolescencia.

En materia energética señaló que el territorio avanza en el cambio de matriz con el uso de fuentes renovables por el siete por ciento de la población, dos parques solares con una capacidad de 24,4 kilowatts y tres mil 100 actores económicos vinculados a esa transición.

Durante la jornada fueron reconocidos organismos, zonas de defensa y proyectos como Ok Soluciones y Cárnicos San Antón, por su aporte al cambio de matriz energética y al abastecimiento de alimentos para entidades estatales, sectores vulnerables y la población en general.

El acto incluyó además la incorporación de nuevos militantes al Partido Comunista de Cuba y la entrega de sellos de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana a nuevos integrantes, en una conmemoración que reafirmó la continuidad histórica de la fecha.