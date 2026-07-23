China apuesta por la paz y la comunidad de futuro compartido

La Habana, 23 jul (ACN) Hua Xin, embajador de la República Popular China en Cuba, dijo hoy que la nación asiática apuesta por la paz y la comunidad de futuro compartido con la mayor de las Antillas.

Durante la celebración por los 99 años de la fundación del Ejército Popular de Liberación de China, el diplomático denunció el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero que impone el gobierno de Estados Unidos a la Isla, ratificó el apoyo de su país y el deseo de caminar juntos hacia un mejor futuro.

Felicitó a los cubanos por la próxima celebración del Día de la Rebeldía Nacional y evocó la memoria de los fundadores del Ejército Popular de Liberación de China, instituido el 1 de agosto de 1927.

Al acto asistió el General de Cuerpo de Ejército Alvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), otros jefes de esa institución armada, del Ministerio del Interior, el cuerpo diplomático acreditado en el país y el Primer Coronel Quian Jun, Agregado de Defensa de la sede diplomática en La Habana.