Chequeó Valdés Mesa actividades de defensa y producción en Mayabeque

La Habana, 13 feb (ACN) Salvador Valdés Mesa, vicepresidente del Consejo de Defensa Nacional, participó en el Ejercicio Defensivo Territorial en Mayabeque a propósito del Día Nacional de la Defensa y constató avances en el polo productivo de Gamarra, informó el diario de la occidental provincia.

Durante la jornada del Día Nacional de la Defensa se ejercitaron las fuerzas y medios de los Consejos de Defensa de Zona y sus grupos de trabajo, con prácticas de tiro, primeros auxilios, lanzamiento de granada e instalación de minas antitanque y antipersonales.

En el área de cohesión combativa se incrementaron los niveles de preparación de las Brigadas de Producción y Defensa, mientras las Milicias de Tropas Territoriales realizaron entrenamientos con piezas de artillería antiaérea para enfrentar posibles agresiones.

Como parte de las actividades se entregaron caretas antigás destinadas a la protección de la población ante un supuesto ataque químico, biológico o radiológico.

En el polo productivo de Gamarra, Valdés Mesa conoció de la diversificación de cultivos en la finca Rinconada Uno, donde se desarrollan 10 hectáreas de cebolla, 34 de frijoles, cinco de plátanos, además de arroz, papa para semilla, calabaza y otros, hasta completar 70 hectáreas.

En diálogo con el productor Osmel Aguilar, el vicepresidente destacó la importancia del Programa de Seguridad y Soberanía Alimentaria en medio de la crisis económica, agudizada por el bloqueo económico, comercial y financiero, y las nuevas medidas del gobierno de Estados Unidos.

Héctor Giniebra, presidente del Grupo Agropecuario, Forestal y Tabacalero, explicó las estrategias para continuar las faenas agrícolas y subrayó el aporte de Mayabeque a la alimentación del pueblo.