Celebrarán hoy Día de la Rebeldía Nacional en Santiago de Cuba 

Santiago de Cuba, 26 jul (ACN) El pueblo santiaguero protagonizará hoy una jornada de homenaje en el Día de la Rebeldía Nacional con el tradicional asalto simbólico al antiguo cuartel Moncada y un amplio programa cultural en diferentes comunidades de la ciudad.

A las 5:15 de la mañana, un centenar de pioneros destacados reeditarán la histórica acción encabezada por Fidel Castro el 26 de julio de 1953, en una ceremonia que constituye una de las actividades más emblemáticas de la urbe indómita.

Los niños y adolescentes llegarán hasta la posta tres de la otrora fortaleza militar a bordo de autos de época, portando lápices gigantes, banderas y consignas, para recrear el inicio de la gesta que marcó el comienzo de la última etapa de las luchas por la liberación nacional.

Ante la actual Ciudad Escolar 26 de Julio realizarán el tradicional pase de lista a los combatientes y rendirán tributo con poemas, canciones, y el espectáculo ‘’ Soñar a toda costa’’.

Como parte de la preparación para este homenaje, los pioneros desarrollaron durante la semana visitas a sitios históricos de la Ciudad Héroe, intercambios con combatientes de la Revolución y actividades recreativas.

Posteriormente una representación del pueblo santiaguero acudirá al cementerio patrimonial Santa Ifigenia para rendir homenaje a los participantes en la histórica acción del 26 de julio.

Las actividades, que se extenderán durante toda la jornada con presentaciones artísticas en distintos escenarios de la ciudad, reafirman a Santiago de Cuba como escenario permanente de la memoria histórica nacional y de la celebración popular de una efeméride que marcó el rumbo de la isla cubana