Celebran aniversario 52 de constituido el sistema de tribunales

Santiago de Cuba, 23 dic (ACN) Con el reconocimiento a trayectorias consagradas al ejercicio de la justicia y la incorporación de jóvenes jueces, se celebró hoy en el Salón de los Vitrales, de esta ciudad, el aniversario 52 de constituido el sistema de tribunales populares.

Yipsy Pedreira Rodríguez, presidenta del Tribunal Provincial Popular, destacó, pese a las adversidades, los resultados alcanzados en el transcurso del 2025, y subrayó la entrega, disciplina y ética que caracterizan a jueces, secretarios auxiliares y trabajadores del sector en el territorio indómito.

En la cita fueron distinguidos profesionales con una labor sobresaliente en esta etapa, marcada por complejos desafíos como el impacto del huracán Melissa y la situación higiénico sanitaria, ante los cuales el sistema judicial mantuvo su funcionamiento y fortaleció el espíritu de trabajo colectivo.

De igual forma, fueron agasajados trabajadores con 10 y 30 años de labor ininterrumpida, y, además, tomaron posesión dos jóvenes jueces, quienes asumieron el compromiso de ejercer la justicia con apego a los principios éticos y al servicio del pueblo, motivados por el ejemplo del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

El Comité Nacional del Sindicato de los Trabajadores de la Administración Pública otorgó la distinción Enrique Hart Dávalos a las juezas Gladys Campo Bandera y Yaile San Pedro Estrada, en reconocimiento a más de 20 años de resultados relevantes.

En declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias, Rossana González Santos, presidenta del Tribunal Popular Municipal de San Luis, expresó la satisfacción de recibir la distinción tras 35 años de labor, y agradeció el acompañamiento del colectivo de trabajadores que la ha respaldado a lo largo de su carrera.

El Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba, con sede en el histórico Palacio de Justicia, tiene entre sus funciones garantizar el orden administrativo y la labor de los tribunales municipales, en correspondencia con el cumplimiento de la legalidad socialista y la protección de los derechos ciudadanos.