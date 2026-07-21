Celebra la Educación Superior 50 años de compromiso con el futuro

La Habana, 21 jul (ACN) Con la entrega del "Sello 50 Aniversario" al General de Ejército Raúl Castro Ruz y al Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, fue celebrado el aniversario 50 de la creación del Ministerio de Educación Superior (MES) y su red de instituciones, en la Sala Universal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

La distinción, instituida mediante la Resolución No. 8 del 28 de enero de 2026, reconoce la destacada labor y los aportes significativos de personalidades que han contribuido a los logros de la Educación Superior cubana.

En el caso del Presidente Díaz-Canel, el galardón subraya su gestión al frente del Ministerio entre 2009 y 2012.

Esta distribución fue otorgada también, de manera póstuma, a los exministros Juan Vela Valdés (2006-2009) y Rodolfo Alarcón Ortiz (2012-2016), así como al ministro fundador, Fernando Vecino Alegret, quien dirigió el organismo desde 1976 hasta 2006 y a José Ramón Saborido Loidi (2016-2023).

La Federación Estudiantil Universitaria (FEU) recibió la distinción en nombre del estudiantado cubano, mientras que el Centro Fidel Castro Ruz fue reconocido por su labor en el estudio y promoción del pensamiento del Comandante en Jefe.

Asimismo, se impuso la Categoría Docente Especial de Profesor Emérito a destacados académicos, entre ellos Aurora Fernández González, Alicia Alonso Becerra, Deysi Fraga Cedré y Francisco Román García Báez.

En nombre de los profesores y trabajadores homenajeados Aurora Fernández González, Profesora Emérita y Doctora Honoris Causa, subrayó que no se trata únicamente de un reconocimiento individual, sino de un tributo a la entrega colectiva de varias generaciones que han hecho de la universidad cubana una parte esencial de la Revolución.

La académica destacó el marco histórico único de la celebración, al coincidir el aniversario 50 del MES con el centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro, máximo impulsor y artífice del Sistema de Educación Superior de Cuba.

Somos plenamente conscientes de que la red de instituciones que hoy tenemos no existiría sin su temprana y adelantada visión, afirmó, recordando las palabras del Presidente Díaz-Canel: "Fidel nos enseñó que las universidades no son solo para formar profesionales, sino para crear revolucionarios, para construir".

En sus palabras centrales, Walter Baluja García, titular de Educación Superior, celebró las cinco décadas de la creación del MES y su red de instituciones, en un momento en que cada día de actividad de la comunidad universitaria constituye una victoria.

El Ministro describió el proceso ininterrumpido de transformaciones que permitió el acceso abierto y gratuito, el sistema de becas, la llegada a las aulas de hijos de obreros, campesinos y trabajadores, y la creación de nuevas universidades e institutos.

Recordó la creación del Ministerio en 1976, la formación de profesionales en el exterior, el establecimiento del Sistema Nacional de Grados Científicos, y el desarrollo de centros de investigación en áreas estratégicas como medicamentos, alimentos y nuevos materiales.

Baluja García afirmó que el despliegue del sistema de gestión de Gobierno basado en ciencia e innovación ha reafirmado el papel protagónico de los universitarios en la solución de las problemáticas del país, donde la Educación Superior es un derecho, un bien público gratuito y universal, basado en la justicia social y la igualdad de oportunidades.

El acto, que se desarrolla en el marco del centenario del natalicio de Fidel Castro y próximo al aniversario 73 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, dejó claro que la universidad cubana no es una reliquia del pasado ni un privilegio del presente, sino la forja del porvenir.

Cincuenta años no han bastado para medir la siembra de aquella visión temprana de Fidel; son apenas el preludio de los frutos que aún germinan en cada aula, en cada centro de investigación, en cada joven que lleva el saber como bandera y la patria como horizonte, porque la verdadera celebración está en la certeza de que, mientras haya un cubano dispuesto a aprender y a enseñar, la Revolución seguirá escribiendo su tesis más hermosa: la de la dignidad hecha conocimiento, y el conocimiento hecho libertad.