Celebra Holguín 67 Aniversario del Triunfo de la Revolución (+Fotos)

Holguín, 26 dic (ACN) Con la máxima de salvaguardar vidas humanas, el municipio holguinero de Cacocum se sobrepuso a los daños del huracán Melissa, un logro por el que acogió hoy los festejos por el Primero de Enero, con el acompañamiento de Manuel Marrero Cruz, miembro del Buró Político y Primer Ministro de Cuba.

En la Plaza 2 de Diciembre, ubicada en la demarcación, se desarrollaron las festividades provinciales por el aniversario 67 del triunfo de la Revolución, acto en el que se evaluó el comportamiento de los indicadores provinciales del año que concluye y los compromisos para el venidero.

Ante una amplia representación de los cacocumenses, Joel Queipo Ruiz, primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC), agradeció el aporte de ese pueblo a los resultados socioeconómicos del territorio, entre los que están el avance en la implementación del Programa de estabilización macroeconómica y la disminución del déficit fiscal.

Con cinco municipios superavitarios, Holguín potenció la producción local de alimentos mediante el cumplimiento de las campañas de siembra de primavera y frío que, aunque insuficientes para satisfacer toda la demanda, representaron un paso de avance en el incremento de la oferta, así como fortaleció la gestión de la ciencia y la innovación con la creación del Parque Científico Tecnológico e Industrial.

Las políticas sociales, baluartes de la Revolución, también continuaron consolidándose para garantizar la protección de grupos poblacionales vulnerables, evidenciado con la aprobación del Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida y la creación de 25 casitas infantiles en centros laborales, explicó.

En el acto sobresalió la labor de entidades y colectivos de trabajadores que, este 2025, marcado por la situación electroenergética y las afectaciones del huracán Melissa, exhibieron resultados importantes que contribuyeron a la sociedad holguinera, tales como el Equipo de Béisbol los Cachorros holguineros, la Agencia Cubana de Noticias y la Dirección General de Educación.

El primer secretario en la provincia apuntó que entre los compromisos para el año entrante se encuentran fortalecer el trabajo político-ideológico, perfeccionar los mecanismos de protección social que son pilares del sistema cubano y consolidar la eficiencia económica en todos los sectores.

Por sus resultados en el aporte productivo en sectores claves como la industria alimentaria, la producción de bienes y la actividad agropecuaria, se otorgó la condición de Destacado a los municipios de Moa y Calixto García, fueron reconocidos Banes y Rafael Freyre y se entregó el Trofeo y la Bandera acreditativos a la sede del festejo.

Dignos herederos del pasado de lucha de la demarcación, sus habitantes demostraron su capacidad organizativa, de movilización y de acción para enfrentar y recuperarse del evento meteorológico que azotó el oriente del país el pasado mes de octubre, así como su constante avance en indicadores sociales y económicos, agregó Queipo Ruiz.

En las festividades por la efeméride también participaron Manuel Francisco Hernández Aguilera, gobernador de Holguín; Mariela Cruz Herrera, diputada a la Asamblea Nacional y presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular, y otras autoridades políticas y gubernamentales.

El nororiental territorio ha obtenido importantes logros en el 2025, distinguiéndose por el avance en el cambio de la matriz energética, con la instalación de cuatro parques solares fotovoltaicos de 21,8 megavatios y varios pequeños y el otorgamiento de la sede del Día de la Ciencia Cubana en 2026.