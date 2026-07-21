Celebra Díaz-Canel 50 años del Ministerio de Educación Superior

La Habana, 21 jul (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, celebró hoy los cincuenta años del Ministerio de Educación Superior (MES) y su red de instituciones.

Desde su cuenta en X el mandatario destacó su convicción de que el camino del conocimiento es imprescindible para Cuba, y de que en él las universidades son clave.

Con la convicción de que el camino del conocimiento es imprescindible para #Cuba, y de que en él las universidades son clave, celebramos este martes los cincuenta años del Ministerio de Educación Superior y su red de instituciones.



1/2 pic.twitter.com/cU9mkErQWl — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) July 21, 2026

Tras asistir al acto central por el aniversario 50 del MES en la Sala Universal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Díaz-Canel señaló en la red social que fue este “un momento para homenajear a muchos de sus artífices y entidades que han hecho posible, en estas décadas, el desvelo fidelista de que tengamos una Universidad del pueblo y no de élites: una Universidad que todos los días hace Patria y Revolución”.

El mandatario asistió al acto acompañado por Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central; Eduardo Martínez Díaz, vice primer ministro, y Walter Baluja García, ministro del MES.

Durante la ceremonia, se impuso el "Sello 50 Aniversario" al General de Ejército Raúl Castro Ruz y al Presidente Díaz-Canel, en reconocimiento a su gestión al frente del Ministerio entre 2009 y 2012.

La distinción fue otorgada también, de manera póstuma, a los exministros Juan Vela Valdés y Rodolfo Alarcón Ortiz, así como al ministro fundador, Fernando Vecino Alegret, y a José Ramón Saborido Loidi.

El acto, que coincide con el año del centenario del natalicio de Fidel Castro y a días del aniversario 73 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, incluyó el lanzamiento del libro "La nación entera convertida en una universidad".