Cienfuegos, 24 jul (ACN) El municipio Aguada de Pasajeros celebra hoy el acto provincial por el aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes por la Generación del Centenario.

Reconocida como la localidad mayor productora de arroz en territorio cienfueguero, Aguada también destacó en diversos frentes, como la labor de los cooperativistas y campesinos en el aporte alimentario, por lo cual mereció la sede del acto nacional por el 17 de Mayo.

‼️Reconocen en acto provincial por el 26 de Julio a la Dirección General de Salud en Aguada de Pasajeros ‼️



‼️🌹 Muchas felicidades trabajadores de la salud en Aguada de Pasajeros ‼️🌹#100fuegosVibra pic.twitter.com/fPzqT0ifAD — DGS Aguada de Pasajeros (@AguadaSalud) July 24, 2026

Resalta allí el empuje en la transición energética tanto en la zona residencial como en las instalaciones productivas y de servicio vitales a la población.

Pese al recrudecimiento del bloqueo del gobierno de los Estados Unidos a Cuba, la economía de esa municipalidad alcanza el mayor superavit de la provincia.

Durante el acto de este viernes serán estimulados los mejores colectivos laborales de ese municipio.