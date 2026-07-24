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Celebra Aguada de Pasajeros acto provincial por el 26 de Julio

26 de julio

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ACN - Cuba
Onelia Chaveco
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24 Julio 2026

Cienfuegos, 24 jul (ACN) El municipio Aguada de Pasajeros celebra hoy el acto provincial  por el aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes por la Generación del Centenario.

    Reconocida como la localidad mayor productora de arroz en territorio cienfueguero,  Aguada también destacó  en diversos frentes, como la labor de los cooperativistas y campesinos en el aporte alimentario, por lo cual mereció la sede del acto nacional por el 17 de Mayo.

   Resalta allí el empuje en la transición energética  tanto en la zona residencial como en las instalaciones productivas y de servicio vitales a la población.

   Pese al recrudecimiento del bloqueo del gobierno de los Estados Unidos a Cuba, la economía de esa municipalidad alcanza el mayor superavit de la provincia.

   Durante el acto de este viernes serán estimulados los mejores colectivos laborales de ese municipio.

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