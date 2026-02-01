Campesinado cubano rechaza orden ejecutiva de EE.UU.

La Habana, 1 feb (ACN) La Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) expresó su más firme rechazo a la orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense Donald Trump contra Cuba en un comunicado donde ratifica el compromiso del campesinado con la Revolución y la defensa de la soberanía nacional.

Por su importancia la ACN reproduce íntegramente el comunicado.

La Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) expresa su más firme rechazo a la orden ejecutiva firmada en la tarde de este jueves por el mandatario estadounidense Donald Trump, la cual constituye un nuevo intento de agredir y obstaculizar el desarrollo económico y social de nuestro pueblo.

Los campesinos cubanos, herederos de una tradición de lucha y dignidad, reiteramos nuestro compromiso inquebrantable con la Revolución y con la defensa de la soberanía nacional. Ninguna medida externa podrá quebrar la voluntad de quienes día a día trabajamos la tierra para garantizar la alimentación del pueblo y contribuir al progreso de la nación.

La ANAP reafirma que el campesinado cubano seguirá unido, firme y leal a los principios de justicia social y solidaridad que han guiado nuestro proceso revolucionario. Frente a las presiones y amenazas, responderemos con más producción, más organización y más unidad, conscientes de que nuestro esfuerzo es parte esencial en la construcción de un futuro próspero e independiente para Cuba.

Que lo escuche el imperio y sus lacayos:

¡Con la Revolución todo, contra la Revolución nada!

¡El campesinado cubano estuvo, está y estará siempre con FIDEL, RAÚL Y MIGUEL DÍAZ-CANEL!

Buró Nacional de la ANAP