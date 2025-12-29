Camagüey: Intenso trabajo definió Programa de Gobierno en 2025 (+ Fotos)

Camagüey, 29 dic (ACN) En un año intenso de trabajo devino el 2025 para los camagüeyanos, empeñados en materializar los objetivos, indicadores, acciones y metas del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, afirmó Jorge Enrique Sutil Sarabia, gobernador en la provincia.

En medio de un complejo escenario de economía de guerra, Camagüey rindió cuenta ante el Consejo de Ministros y la Asamblea Nacional del Poder Popular, momentos que marcaron un punto de partida para avanzar y responder a las insatisfacciones que aún persisten en el pueblo, subrayó.

Por segundo año consecutivo, esta provincia, apuntó, logró reducir el déficit fiscal, a partir de un mayor control y racionalidad en el uso de los recursos presupuestarios, además de priorizar con rigor las decisiones de gastos por parte de los titulares o administradores del presupuesto para asegurar la sostenibilidad de los servicios básicos que corresponde financiar.

Asimismo comentó que el territorio, con posibilidades para convertirse en superavitario a mediano plazo, alcanzó un 12 por ciento de crecimiento en sus ingresos cedidos, lo que representa 751 millones de pesos más, con respecto al 2024.

Después de La Habana, agregó, Camagüey constituye la segunda provincia que más multas cobró en este calendario, lo que favoreció el aporte de más de 181 mil pesos al presupuesto del Estado.

Destacan, de igual manera, añadió, la realización de 67 mil 779 inspecciones por altos precios, las cuales permitieron detectar 47 mil 147 violaciones y aplicar más de 13 mil decretos leyes.

Actualmente, la provincia cuenta con 123 empresas, de ellas 78 de subordinación nacional y 45 local, a cuyo entramado se suman, también, 291 mipymes privadas y nueve estatales, seis cooperativas no agropecuarias y 143 proyectos de desarrollo local que ya aportan más de 595 millones de pesos a los ingresos, precisó.

La formación de la Asociación Económica Internacional Proyecto Camagüey se convirtió en uno de los logros más significativos del territorio agramontino durante el 2025, aseguró Jimmy Camejo Martín, director de la Empresa Agroindustrial de Granos Ruta Invasora, colectivo que, también, tiene la aspiración de convertirse en el primer polo exportador de Camagüey.

Este año, dijo, debe concluir con la exportación de 650 toneladas de carbón vegetal, lo que favorecerá la adquisición de partes, piezas, agregados, fertilizantes y otros insumos para cumplir con la campaña arrocera 2025-2026, en la que se prevé sembrar 22 mil 500 hectáreas, de ellas el 60 por ciento del cereal especializado y el 40 por ciento del popular.

En estrecha alianza, señaló, han trabajado con la Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz y la Empresa Geocuba Camagüey-Ciego de Ávila para desarrollar la agricultura de precisión en este tipo de cultivo, lo que ha facilitado la aplicación de herbicida total y selectivo, así como de insecticida y fungicida con excelentes resultados en el programa.

De igual manera, refirió que esa entidad apuesta por la autonomía energética, pues ya dispone de 39 megawats instalados, de los cuales inyectan nueve a la red y, al mismo tiempo, sostienen compromisos sociales mediante la venta de comida elaborada a personas en situación de vulnerabilidad y apoyan la reparación del superbús, la ambulancia y el carro fúnebre del municipio de Vertientes, donde está enclavada la industria.

Precisamente esa localidad, con 178 mil hectáreas de tierra en desarrollo, sobrecumplió este año los planes de siembra en los períodos de frío y primavera, a partir de la estabilidad en los cultivos de la yuca, el plátano, el boniato y la malanga, aseveró Orlando Hernández Vigoa, delegado de la Agricultura en ese municipio.

Muy distantes aún de satisfacer las demandas del pueblo, consideró que se realizó un esfuerzo superior para entregar 37 libras per cápita durante este año.

Entre los productores que más aportan a la alimentación del pueblo, destaca Yaima Carballo Alonso, una mujer apasionada por la tierra y que, en su finca La Bendecida, ha logrado en tan solo un año y medio, cosechar yuca, boniato, calabaza y frijoles con destino a Acopio.

El sector del transporte, severamente afectado por la escasez de combustible, recibió en este calendario 10 microbuses fotones, lo que ha contribuido al traslado de alrededor de tres mil 400 pasajeros como promedio diario en dos corredores principales del servicio urbano, explicó Miguel Arias Vázquez, delegado del Ministerio del Transporte en la provincia.

Otro de los resultados que han mostrado aceptación en la población, fue la incorporación del ferrobús que cubre la ruta Santa Cruz del Sur-Vertientes para beneficio de 23 comunidades de ambas localidades, remarcó.

A quienes desde los diferentes sectores han desafiado las complejidades del momento histórico actual, reconoció Sutil Sarabia, y a la vez, exhortó a convertir el Programa de Gobierno en una guía decisiva, en la que cada agramontino se reconozca como principal protagonista, con la convicción de que en Camagüey se continuará trabajando por el bienestar del pueblo, concluyó.