Caguanes enamora a los visitantes en la etapa estival (+ Fotos)

Yaguajay, Sancti Spíritus, 28 jul (ACN) El más importante y bello dibujo rupestre del Parque Nacional Caguanes (PNC), elemento ubicado en la Cueva de Ramos, constituye una de las principales atracciones para quienes llegan hoy, en busca de esparcimiento, a esta área protegida ubicada en el litoral norte de esta localidad.

La propuesta se inserta en la ruta Las Maravillas de Caguanes y forma parte de la actividad de senderismo que en la etapa estival llama la atención de niños, jóvenes y adultos; mientras, la visita prioriza sus sitios referenciales, incluidos cavernas y playa, producto demandado por nacionales y foráneos, quienes realizan la excursión en compañía de un experto.

Tomás Julio García López, especialista del parque y responsable del Programa de Uso Público del lugar, puntualizó a la ACN que los visitantes disfrutan de un recorrido que contempla las cavernas Humboldt y Los Chivos y la mencionada Cueva de Ramos, esta última un tesoro de la pictografía aborigen descubierto entre los años 1950 y 1960.

Estalagmitas, estalactitas, formaciones interesantes por estructuras y colorido, contacto con una flora y fauna diversa y el disfrute de la mejor playa del litoral costero de Yaguajay son algunos de los atractivos de las ofertas del PNC para los veraneantes.

A pesar de las difíciles condiciones para garantizar el transporte y el mal estado del vial desde la comunidad de Nela, Caguanes optó por reanimar sus senderos, productos demandados en todas las épocas del año e intencionados para un mejor disfrute en el periodo vacacional, etapa en la que se hacen cotidianos los medios con tracción animal para llegar hasta el escenario.

Desde Cayo Aguada hasta el Cerrotico de Judas se extiende el área que ocupa el actual Parque Nacional Caguanes, con más de 22 mil hectáreas de mar, cayos y tierra firme, una rica biodiversidad que incluye 19 especies de murciélagos, algunas exclusivas de este lugar.

El PNC cuenta además con 62 sitios arqueológicos donde convergen los rituales, económicos y funerarios, que le añaden valor a este espacio geográfico que tiene en la Ciénaga de la Guayabera el hábitat de la grulla cubana, el ave de mayores dimensiones en Cuba.