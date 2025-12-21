Bienvenida este lunes a brigada aniversario 65 del ICAP

La Habana, 21 dic (ACN) El acto de bienvenida a la brigada de solidaridad y trabajo voluntario “65 aniversario del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP)” se efectuará este lunes en la escuela Grandes Alamedas, del municipio Caimito, coincidiendo con el Día del Educador.

Los 120 integrantes del contingente, de 22 naciones de Europa; América Latina - el Caribe; Asia - Oceanía y Norteamérica, rendirán así homenaje a la obra educacional de la Revolución y su aporte internacionalista, para dar inicio a un programa que se extenderá hasta el tres de enero.

En la agenda del colectivo resalta la participación en las celebraciones por el aniversario 65 del ICAP centradas en homenajes a su fundador el Comandante en Jefe Fidel Castro, evocadores de su legado de solidaridad entre los pueblos.

Los brigadistas estarán presentes en el lanzamiento del libro “La solidaridad de los pueblos, siempre con Cuba”, relativo a la historia del Instituto (fecha de fundación 30 de diciembre de 1960); en un maratón de trabajo voluntario; un encuentro cultural y el día 29 en el acto central por la efeméride.

El Campamento Internacional “Julio Antonio Mella”, en Caimito, alojará a los activistas quienes realizarán tareas agrícolas y tomarán parte en conferencias sobre los desafíos de la economía cubana, estrategias frente al bloqueo y las relaciones Cuba - Estados Unidos.

La brigada además festejará el advenimiento del Primero de Enero y disfrutará de una función especial del Ballet Nacional de Cuba dedicada a la victoria revolucionaria y al aniversario 65 del ICAP.