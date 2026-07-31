Banco Metropolitano desmiente noticias falsas en redes sociales 

La Habana, 31 jul (ACN) El Banco Metropolitano alertó hoy a la población sobre la circulación de noticias falsas en plataformas digitales, y reiteró que toda información oficial se publica únicamente a través de sus canales institucionales.

La entidad financiera invitó desde su perfil en la red social Facebook a clientes y seguidores a mantenerse atentos y consultar siempre sus páginas oficiales para evitar confusiones, tras detectarse mensajes que atribuían un supuesto asalto a un banco en la calle Galiano.

En redes sociales circula un texto que afirmaba falsamente el cierre de esa vía por un robo y la muerte de un custodio, lo cual fue categóricamente desmentido por la institución bancaria.

Las autoridades recordaron que Cuba enfrenta una persistente guerra cognitiva y no convencional promovida desde Estados Unidos, caracterizada por la difusión sistemática de noticias falsas y desinformación.

Según especialistas, estas prácticas buscan generar confusión ciudadana, avivar conflictos sociales y desacreditar la legitimidad de las instituciones del Estado y el Gobierno cubano.

Se trata de una estrategia de desestabilización diseñada para minar la moral del pueblo y la unidad nacional, constituyendo una agresión directa contra la soberanía y el proyecto revolucionario de la Isla.

La institución financiera aconseja consultar siempre sus páginas oficiales para evitar confusiones.