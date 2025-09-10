Avanza restauración del Sistema Electroenergético Nacional

La Habana, 10 sep (ACN) La Unión Eléctrica (UNE) informó hoy que continúa el proceso de restablecimiento del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), luego de una desconexión general que afectó la totalidad del servicio en el país.

Según declaraciones ofrecidas por el ingeniero Lázaro Guerra Hernández, director general de Electricidad de la UNE al noticiero Al Mediodía de la televisión cubana, se han activado los protocolos de restauración previstos para este tipo de contingencias, con el objetivo de garantizar una recuperación segura y progresiva.

Informó que desde la madrugada se han incorporado tres unidades de generación en la planta Energas de Boca de Jaruco, las cuales ya se encuentran operativas, al tiempo que se reporta la energización de varias estaciones en la capital, lo que ha permitido restablecer parcialmente el suministro eléctrico en esas áreas.

Declaraciones de @MMarreroCruz desde el Despacho Nacional de Cargas sobre el restablecimiento del SEN que se desconectó a las 9h14 de este 10 de septiembre.



Se toman todas la medidas para mitigar las afectaciones y avanzar en la recuperación#UnidosXCuba pic.twitter.com/Fq4BVsSvyx — Partido Comunista de Cuba (@PartidoPCC) September 10, 2025

Guerra Hernández confirmó que las autoridades subrayan que el ecosistema energético se encuentra en estado vulnerable tras el evento, por lo que la recuperación se realiza de forma pausada y meticulosa, proceso en el que cada paso es certificado y evaluado para evitar retrocesos que puedan comprometer la estabilidad del sistema.

En una publicación reciente en la red social X, la Unión Eléctrica aseguró que “hasta este momento no se reportan daños en ninguna termoeléctrica provocado por la desconexión del Sistema Eléctrico”.

El directivo confirmó el arranque de la planta Energas Boca de Jaruco, lo que marca un paso importante en el proceso de llevar energía a otras termoeléctricas y subestaciones del país.

Las autoridades reiteran el llamado a la población a mantener la calma y seguir las informaciones oficiales, mientras se avanza en la recuperación total del SEN, en tanto, la UNE continúa trabajando de manera ininterrumpida para garantizar el restablecimiento del servicio en todo el territorio nacional.