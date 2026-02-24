Avanza en Villa Clara otorgamiento de créditos para paneles solares

Santa Clara, 24 feb (ACN) El Banco Popular de Ahorro (BPA) de Villa Clara avanza en el otorgamiento de créditos por más de 205 millones de pesos para la instalación de sistemas de generación eléctrica mediante paneles solares, como parte de las estrategias para impulsar el uso de fuentes renovables de energía en la provincia.

Oscar Gómez Silverio, jefe del Departamento de Banca Personal de la Dirección Provincial de la entidad, declaró a la ACN que se han otorgado 115 financiamientos a personas naturales por un monto aproximado de 5.5 millones de pesos; de estos, 82 corresponden al sector educacional —34 a trabajadores de la universidad y 48 de la enseñanza general— y 33 al sector de la salud, lo que representa un respaldo significativo a instituciones priorizadas del territorio.

Por su parte, Niurka Araujo Concepción, jefa del Departamento de Banca de Negocios del BPA, informó que se han destinado más de 200 millones de pesos en créditos aprobados a personas jurídicas y otras formas de gestión no estatal.

Los beneficiarios, dijo, incluyen cinco micro, pequeñas y medianas empresas, cuatro proyectos de desarrollo local y una empresa supeditada al gobierno provincial.

Para acceder a estos créditos, los solicitantes deben cumplir requisitos como contar con capacidad de pago adecuada y presentar garantías sólidas que respalden el importe solicitado, explicó.

Según la funcionaria, las personas jurídicas y formas de gestión no estatal deben presentar, de manera general, el estudio de capacidad y carga del negocio, así como la licencia energética inicial emitida por la Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía; el resto de la documentación requerida se informa en la sucursal bancaria donde el aspirante tiene su cuenta corriente.

En el caso de personas naturales, las garantías pueden incluir fiadores solidarios, cuentas de ahorro, vehículos automotores o ganado mayor, comentó Gómez Silverio, quien también precisó que los interesados deben presentar planillas de solicitantes y fiadores solidarios, certificados de salario, y cumplimentar correctamente el expediente orientado en la sucursal dentro de los plazos establecidos.

Villa Clara busca alternativas para sobrevivir a la asfixia económica que pretende imponer el recrudecimiento del bloqueo del gobierno de los Estados Unidos, el cual afecta la disponibilidad de combustibles y recursos, en un contexto donde las autoridades y actores económicos del territorio impulsan múltiples alternativas para sostener servicios vitales y proteger a la población mediante la cooperación interinstitucional y el aprovechamiento de las potencialidades locales .

Fundado en 1983 en Villa Clara, el Banco Popular de Ahorro de la central geografía cuenta con 27 sucursales distribuidas en los 13 municipios y más de mil trabajadores que respaldan su objeto social de captar y colocar recursos financieros fundamentalmente en el segmento de personas naturales.

La institución ha recibido reconocimientos por su labor, incluyendo la condición de Vanguardia Nacional para varias de sus sucursales, y mantiene como prioridades el financiamiento a la producción de alimentos y el uso de fuentes renovables de energía, como respuesta a las limitaciones impuestas por el bloqueo estadounidense.